Il sogno Dakar di Michele Bini parte dal Teatro di Vicopisano

VICOPISANO – Parte da un Teatro di Via Verdi a Vicopisano gremito ed incuriosito il sogno Dakar di Michele Bini, pilota e cittadino del comune pisano che nel prossimo 2024 si prepara a correre la gara più affascinante e impegnativa al mondo. Michele ha spiegato il suo progetto martedì 21 marzo davanti a più di un centinaio di persone. Un sogno, un desiderio, ma soprattutto una grande passione, così grande da non voler rimanere soltanto un argomento di un gruppo di amici ed appassionati, ma che vuole essere motivo di sensibilizzazione e sostegno verso associazioni che quotidianamente si dedicano a persone e famiglie in difficoltà.

BINI SPIEGA IL PROGETTO DAKAR 2024. “Ho deciso di coinvolgere in questo Progetto Dakar 2024 oltre al Comune di Vicopisano che ha garantito il suo patrocinio, l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la Confraternita di Misericordia di Vicopisano, la Croce Rossa, Comitato di Pisa sede Territoriale di San Giovanni alla Vena Comitato Uliveto Terme e la scuderia Rteam con cui lavoro da dieci anni che mi supporterà anche in questa grande avventura”, afferma Michele Bini, pilota – il progetto nasce dalla passione che ho per i fuoristrada, ho fatto varie gare in Grecia, Romania e Turchia supportato dalla scuderia Rteam e adesso ho deciso di alzare l’asticella dei miei progetti futuri, decidendo di partecipare alla Dakar. I costi per partecipare al progetto saranno coperti da sponsor, che hanno deciso di sostenermi in questa gara. In parallelo alla mia ambizione ho deciso anche di creare un progetto solidale per raccogliere fondi da destinare all’ospedale Meyer, alla Misericordia di Vicopisano alla Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e Uliveto – continua Bini – il progetto però è partito da lontano nel 2021, un impegno che richiede un impegno fisico ed economico e logistico. E’ un anno che ci sto lavorando. Stiamo mettendo a punto una campagna di raccolta fondi on-line attraverso la quale anche le aziende private possono fare le proprie donazioni. Dal sito si può accedere alla pagina Facebook, ma possiamo trovare anche una brochure on-line, dove tutto viene spiegato nel dettaglio. Il sito è www.dakarsolidarity.it mentre si può donare attraverso la piattaforma Eppela su www.eppela.com/progettodakar2024. Tengo a precisare che la campagna di crowdfunding “Progetto Dakar 2024: corriamo insieme per la solidarietà” non mira quindi a raccogliere risorse per partecipare alla gara, ma ha l’intento di sostenere totalmente chi fa del bene ogni giorno e devoluto alle quattro associazioni sopra indicate e coinvolte sin da subito nel mio progetto”.

I NUMERI DELLA DAKAR. La Dakar è la corsa più costosa al mondo, non fa nessuna distinzione tra meccanico, pilota. giornalista o qualsiasi lavoro che tu vada a fare, ha un costo di iscrizione di dodicimilaeuro a persona. Ha presentato nell’ultima edizione al primo bivacco cinquemila persone alla partenza, sessanta nazionalità diverse ed ha coinvolto 550 veicoli. “Michele è con noi da più di dieci anni, anche se non è un pilota professionista riuscirà con la sua esperienza a raggiungere il suo sogno che è quello di correre la Dakar. Anche il Progetto solidale è un Progetto molto ampio in cui Michele è riuscito a coinvolgere molte associazioni del territorio e sono sicuro che avrà successo”, afferma Renato Rickler della scuderia Rteam.

