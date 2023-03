Il Pisa Sc scende in campo con il Pisa Bs per un progetto in spiaggia con i giovani

Scritto da admin• 12:44 pm• Pisa SC

PISA – Una sinergia importante con uno sguardo sul futuro.

Il Settore Giovanile del Pisa Sporting Club ‘scende in spiaggia’ con il Pisa Beach Soccer con un progetto importante e ambizioso; sotto la supervisione del Responsabile Tecnico dell’attività di base del settore giovanile nerazzurro Ernesto Pasquini, coadiuvato da Matteo Marrucci allenatore del Pisa Beach Soccer due volte Campione d’Italia e vincitore dell’ultima Coppa Italia.

Ogni settimana i ragazzi delle categorie Under 13, Under 12 e Under 11 del Pisa Sporting Club sosterranno un allenamento sui campi in sabbia del Centro CONI di Tirrenia, struttura dove si svolgono le attività tecniche della Nazionale italiana di Beach Soccer, e quelle invernali del Pisa Beach Soccer appunto.

Per i ragazzi del settore giovanile nerazzurro si tratta di un’attività ludico-didattica improntata alla crescita del giovane calciatore sotto tutti i punti di vista e, per il Pisa Beach Soccer un modo per ampliare ancora di più la sua già importante base operativa facendo conoscere i segreti e le opportunità di uno sport che ha proiettato la nostra città ai vertici nazionali assoluti

L’attività proposta proseguirà poi nei mesi estivi nella nuova Beach Arena presso lo stabilimento Orange Beach a Tirrenia casa del Pisa Beach Soccer dove verrà intrapreso un percorso di formazione specifico sull’insegnamento della disciplina del Beach Soccer.

Last modified: Marzo 23, 2023