Il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti è il nuovo delegato regionale ANCI per le politiche AIB (antincendio boschivo)

CALCI – Anci Toscana ha affidato al sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, la delega alle politiche AIB (antincendio boschivo). Le nuove deleghe in Anci Toscana, che riguardano sindaci, vicesindaci e assessori, sono state comunicate e condivise mercoledì scorso da Susanna Cenni, presidente dell’associazione e sindaca di Poggibonsi. È la prima volta in assoluto che un amministratore di Calci viene chiamato a rivestire un ruolo di livello regionale nell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

“Ringrazio la Presidente Susanna Cenni per la fiducia che mi ha dato affidandomi questa delega – questo il commento del primo cittadino della Valgraziosa -. Susanna, essendoci stata vicina tantissimo durante l’incendio del 2018 e nel periodo post-incendio, conosce bene il nostro territorio, la nostra gestione di quel fatto terribile e quanto ci siamo impegnati per uscirne. Credo che la mia nomina non rappresenti solo il riconoscimento per l’esperienza che purtroppo ho dovuto maturare ‘sul campo’, ma sia soprattutto un riconoscimento per tutta la nostra comunità, per come ha agito e reagito, e direi più in generale per tutto il Monte Pisano, da sempre territorio d’avanguardia in tema di Antincendio Boschivo”.

Chiare le idee di Ghimenti sulle azioni da intraprendere nell’immediato in qualità di delegato alle politiche AIB di Anci: “Ho già preso contatti con gli uffici regionali AIB perché ritengo che, insieme ad Anci, si possano e si debbano realizzare iniziative di maggior diffusione e impatto sulle buone pratiche, che sono essenziali nel momento in cui amministratori ed uffici dovessero trovarsi a fronteggiare un’emergenza incendio. Sicuramente è una delle prime cose che proporrò per gli anni a venire, anche perché la formazione/informazione può risultare decisiva in caso di emergenza ed un’azione di intervento che è possibile fare a costo pressoché zero”.

Il direttivo di Anci Toscana, riunitosi mercoledì, ha affrontato anche altri temi all’ordine del giorno: una prima valutazione per la manovra economica del governo, con la preoccupazione per ulteriori tagli ai Comuni e soprattutto per la riduzione del turn-over; la necessaria interlocuzione con la Regione Toscana sul tema delle allerte meteo, anche alla luce di quanto accaduto recentemente per il maltempo; le proposte di Anci Toscana da avanzare al Cal (il Consiglio delle autonomie locali) sui Consorzi di bonifica.

