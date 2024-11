Il Capogruppo Comunale Lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo’: ” Batosta TARI per i cittadini e commercianti!”

Scritto da admin• 11:47 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, Capogruppo Lista”Valori e Impegno Civico Dario Rollo”.

“Lo scorso aprile, il nostro gruppo consiliare ha denunciato i significativi aumenti della TARI decisi da questa amministrazione. Ora, con l’arrivo dei bollettini, i cittadini e i commercianti stanno prendendo coscienza della situazione. “Negli ultimi giorni, molti concittadini ci hanno contattato per segnalare i rincari e abbiamo visto numerosi commenti di protesta sui social,” afferma Dario Rollo, capogruppo di “Valori e Impegno Civico”. “Per le famiglie, l’aumento medio supera l’8% rispetto all’anno scorso. In tre anni, gli aumenti variano dal +14% al +34%, a seconda del numero di componenti nel nucleo familiare. Ad esempio, una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di 80 mq paga 387,42 euro, rispetto ai 362,06 euro del 2023 e ai 258,81 euro del 2020, con un incremento del 50%. La situazione è ancora più grave per le famiglie numerose. Anche le utenze non domestiche hanno subito un aumento medio del 3,5% quest’anno, dopo i rincari a doppia cifra degli anni precedenti. Mentre gli amministratori di centrosinistra cercano disperatamente di distogliere la propria responsabilità, attribuendo la colpa al sistema di calcolo dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), va notato che questa formula funziona solo con aziende efficienti che ottimizzano la gestione e riducono i costi. Il fallimento del sistema RetiAmbiente, sempre sostenuto dal centrosinistra a livello locale e regionale, è evidente. Invece di assumersi la responsabilità, scaricano le colpe sull’internalizzazione degli operai di Geofor, ignorando che le valutazioni iniziali dell’allora presidente, nominato dal PD, erano errate. Inoltre, attribuiscono la responsabilità al Governo per la mancanza di impianti, quando la regione Toscana, con il suo piano rifiuti in ritardo da decenni, ne ha la competenza. Infine, si lamentano del piano industriale di RetiAmbiente, approvato l’anno scorso dal rappresentante del comune di Cascina. Questa ipocrisia è inaccettabile. Sarebbe invece opportuno dare maggiore autonomia alle società di gestione locali, utilizzare coefficienti specifici nella stesura dei piani finanziari, premiare i comuni virtuosi, sollecitare la regione Toscana sull’impiantistica, garantire maggiori entrate dalla vendita del rifiuto, migliorare la lotta all’evasione fiscale e applicare sanzioni alle ditte per i loro mancati servizi. Purtroppo, temo che anche nel 2025 ci attenderà un ulteriore aumento a doppia cifra,” conclude Rollo.

