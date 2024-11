Calcio a 5 serie C1. Il Cus Pisa batte il Città di Massa (6-3) e vola in vetta alla classifica in solitario

Written by Antonio Tognoli• 11:19 am• Pisa, Sport

Quinta vittoria consecutiva e vetta solitaria per la formazione di Coach Francesco Agosti

PISA – Dopo la sconfitta immeritata ai quarti in Coppa Toscana ai rigori contro Atletico Fucecchio, il Cus Pisa Calcio a 5 reagisce in campionato ed espugnano il campo del Città di Massa, inizialmente in vantaggio con Barbieri che porta a spasso la difesa dei locali e realizza sotto misura.

I padroni di casa reagiscono e rimontano passando addirittura in vantaggio, gli ospiti appaiono imballati dai supplementari di Coppa e la prima frazione termina sul 2-1 per i locali. Nel secondo tempo il Cus Pisa rimonta dimostrando carattere e passa anche in vantaggio con Stara, allunga approfittando anche di un espulsione, ma le reti di Falleni con portiere in movimento Raddi e ancora Barbieri chiudono definitivamente il match sul 6-3.

Il successo contro il Città di Massa consente al team di coach Francesco Agosti di ottenere la quinta vittoria consecutiva dei pisani che si godono a questo punto il primato solitario a più due dalle Crete Rapolano fermate sul pareggio dalla Futsal Lucchese.

Tutti i risultati della decima giornata campionato serie C1 regionale

Alberino – Chiesanuova 5-0

Atl. Fucecchio – Vigor Fucecchio 2-1

Remole – Sporting Tau 2-1

Città di Massa – Cus Pisa 3-6

Futsal Lucchese – Le Crete 2-2

La 10 Livorno – Virtus Poggibonsi 8-4

San Giovanni – Monsummano 4-8

LA NUOVA CLASSIFICA

CUS PISA punti 25; Le Crete 23; Remole 21; Chiesanuova 18; Alberino 17; San Giovanni e Vigor Fucecchio 16; Atl. Fucecchio 15; Futsal Lucchese, La 10 Livorno, Monsummano 12; Città di Massa 10; Virtus Poggibonsi 3; Sporting Tau 2.

Last modified: Novembre 30, 2024