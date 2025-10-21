Il Rotary celebra la Giornata mondiale della Polio: anche la Torre di Pisa si illumina di rosso

Written by admin• 2:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il 24 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della Polio, istituita dal Rotary International per mantenere alta l’attenzione sull’obiettivo dell’eradicazione globale della poliomielite. Il Distretto Rotary 2071, che riunisce i 78 Club della Toscana, partecipa all’iniziativa con numerose attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

In particolare, i Rotary Club dell’Area Tirrenica 2 – Pisa, Galilei, Pacinotti, Cascina-Monte Pisano, Fibonacci San Giuliano e Pontedera – con i rispettivi presidenti Paolo Ghezzi, Nelly Laino Mori, Luca Paoletti, Susanna Ferulli, Giovanni Cristiani e Antonino Pagliazzo, hanno organizzato per venerdì 24 ottobre una giornata di eventi dedicata alla lotta contro la polio.

La mattina, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si terrà un incontro con gli studenti delle scuole pisane per approfondire i temi della prevenzione e della solidarietà globale.

Alle 12.30 è previsto l’alzabandiera sul Ponte di Mezzo, mentre alle 18.30 la Torre di Pisa si illuminerà di rosso, grazie alla collaborazione dell’Opera della Primaziale Pisana, come simbolo dell’impegno comune contro la poliomielite.

Il Rotary ha lanciato il programma PolioPlus nel 1985, quando nel mondo si registravano 350.000 casi di polio in 125 Paesi. Da allora l’organizzazione ha guidato una delle più grandi campagne sanitarie globali, riuscendo a confinare il poliovirus selvaggio a soli due Paesi – Afghanistan e Pakistan – e ottenendo risultati straordinari:

10 milioni di casi evitati

1,5 milioni di vite salvate

2,5 miliardi di bambini immunizzati

due terzi dei sierotipi del virus eliminati

oltre 20 milioni di volontari mobilitati nel mondo

Il Rotary continua a impegnarsi per raccogliere 50 milioni di dollari all’anno a sostegno della campagna globale di eradicazione, affiancato da partner internazionali come Gavi Vaccine Alliance, Organizzazione Mondiale della Sanità e la Bill & Melinda Gates Foundation, che raddoppia ogni donazione con un contributo di 2 a 1, fino a un massimo di 150 milioni di dollari l’anno.

Tutti i Distretti Rotary italiani partecipano attivamente alla campagna PolioPlus, e la Regione 2100 (Italia, Malta e San Marino) è oggi la seconda al mondo per ammontare di donazioni destinate all’eradicazione della poliomielite.

Last modified: Ottobre 21, 2025