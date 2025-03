Il punto sulla giornata di serie B: il Pisa sconfitto a Spezia. Per la capolista Sassuolo solo un “pareggino”

Written by admin• 1:29 pm• Pisa SC

PISA – Mentre la capolista Sassuolo si limita al “minimo sindacale” pareggiando con il Bari, la vittoria dello Spezia sul Pisa nel confronto diretto riapre i giochi per il secondo posto in chiave promozione diretta, così come la Cremonese scavalca il Catanzaro al quarto posto, mentre in coda i successi di SudTirol, Frosinone, Salernitana e Cosenza fanno sì che ci siano per 10 squadre a rischio retrocessione e/o Zona Playout.

Appagato dal successo sul Pisa della scorsa settimana, il Sassuolo nel match interno con il Bari ha bisogno della scossa derivante dalla rete in chiusura di primo tempo di Lasagna (che non segnava da fine novembre scorso) per poi salvare la striscia positiva che dura da sei turni grazie al punto di Volpato (al suo quarto centro stagionale) a 7′ dal termine e quindi avere anche la chance del 2-1 con Mulattieri, punto che consente comunque alla Capolista di aumentare a 9 le lunghezze di vantaggio sul Pisa che esce sconfitto al “Picco” contro lo Spezia in un match che i nerazzurri avevano in controllo assoluto per la prima ora di gioco, essendo andati in vantaggio con un’autorete di Wisniewski per poi tornare avanti ad inizio ripresa con la prima rete di Meister dopo il pari in chiusura di prima frazione da parte di Salvatore Esposito, salvo farsi rimontare nello spazio di 7′ dai centri di Francesco Pio Esposito (issatosi da solo al comando della Classifica Marcatori a quota 14 …) e proprio di Wisniewski, per una sconfitta immeritata che lascia un amaro in bocca soprattutto per le occasioni non concretizzate nei numerosi contropiedi avuti a disposizione, e che ora rimette i9n discussione la lotta per il secondo posto ancorché i ragazzi di Mister Inzaghi possano sempre vantare un vantaggio di tre punti sui liguri.

Ad approfittare dello scontro diretto è anche la Cremonese che, ospitando allo “Zini” un Catanzaro reduce da 10 risultati utili consecutivi, lo travolge con un 4-0 che non ammette repliche di sorta, con il match sbloccato poco dopo la mezzora da Johnsen che sfrutta un errato passaggio indietro di Pittarello,prima che nella ripresa i grigiorossi dilaghino con ancora Johnsen a cogliere il palo a porta spalancata e quindi toccare a Ravanelli (al suo primo centro stagionale …), De Luca su calcio di rigore ed ancora Johnsen “calare il Poker” che consente ai padroni di casa di scavalcare i calabresi e portarsi da soli al quarto posto in Graduatoria, con i giallorossi ospiti avvicinati a due punti (43 a 41) di distanza dal Cesena che nel posticipo serale del sabato non vanno oltre il pari per 1-1 a Brescia, con i padroni di casa a sperare di tornare ad una vittoria che davanti al proprio pubblico manca oramai da più di cinque mesi con la rete messa a segno da Adorni in chiusura di prima frazione di gioco, vanificata in avvio di ripresa dall’autorete provocata da Calvani e dover successivamente ringraziare il proprio estremo difensore Lezzerini, provvidenziale nel fermare La Gumina lanciato a rete.

Situazione invariata in Zona Playoff per i pareggi che colgono sia la Juve Stabia sul campo di un Mantova a secco di vittorie interne dalla vigilia di Natale e che vede anzi gli ospiti sbloccare il risultato ad inizio ripresa con il primo centro in Campionato di Mosti, che fulmina Festa con un gran tiro all’incrocio dal limite dell’area, prima che a salvare almeno il pari pensi il difensore Solini con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo, ancorché i virgiliani siano ora al quart’ultimo posto della Graduatoria a pari merito con il Frosinone, preceduti di un punto da un terzetto che comprende la Sampdoria che, nella gara interna con il Palermo, si porta in vantaggio dopo meno di 1′ grazie al ritorno al goal di Coda, che non segnava da metà gennaio, abile a sfruttare un errato disimpegno di Audero, salvo farsi riprendere prima dell’intervallo con il quarto centro consecutivo di Pohjanpalo e quindi resistere nella ripresa ai tentativi di conquistare l’intera posta da parte dei rosanero incapaci di sfruttare la superiorità numerica nell’ultima mezzora causata dall’espulsione di Akinsammiro per fallo da ultimo uomo.

Chi perde contatto dalla griglia Playoff è viceversa il Modena, sconfitto per 0-1 dalla Salernitana in una gara equilibrata e decisa da una conclusione al volo dal limite dell’area di Soriano con leggera deviazione che regala ai granata tre punti di fondamentale importanza in ottica salvezza in quanto, pur se ancora penultimi in Classifica, il distacco sulla zona Playout è ridotto a soli due punti, mentre compie un enorme passo in avanti il SudTirol che, nel posticipo domenicale, infligge al Cittadella un pesante ko interno – ancorché non sia una novità, visto che i veneti sono alla loro settima sconfitta fra le mura amiche – con un 5-1 peraltro interamente maturato nella ripresa, con tre reti (Barreca, autorete di Matino e Casiraghi …) realizzate nello spazio di appena 4′ /dal 58′ al 61′), con ad incaricarsi di arrotondare il punteggio il subentrato Giorgini con una doppietta che rappresenta i suoi primi due centri nel Torneo Cadetto, così che gli altoatesini si portano in un colpo solo dal 16esimo all’undicesimo posto agganciando proprio il Cittadella a quota 33 punti.

Poteva essere una grande occasione per ipotecare mezza salvezza, quella che il Calendario presentava alla Carrarese ospitando il Frosinone, terz’ultimo, allo “Stadio dei Marmi”, ed invece a far festa sono gli ospiti che trovano la rete della vittoria a 20′ dal termine con il primo centro in carriera del 19enne centrocampista Scuola Roma Matteo Cichella che risolve una mischia in area su azione da calcio d’angolo, condannando così gli Apuani ad una sconfitta ben oltre i propri demeriti, certificati in particolare da due ghiotte occasioni sotto misura fallite da Finotto, mentre, per concludere, una tenue fiammella di speranza si è accesa anche in casa Cosenza in virtù del successo di misura ottenuto contro la Reggiana nell’anticipo di venerdì sera, deciso dal sentro centro in maglia rossoblu di Artistico, abile a girare di testa in rete un cross dalla sinistra di Gargiulo, sconfitta che mette nei guai gli emiliani, capaci di conquistare appena 3 punti nelle ultime sei giornate ed ora ai limiti della Zona Playout.

Risultati 29esima giornata Serie B 2024-’25:

Cosenza – Reggiana 1-0

Carrarese – Frosinone 0-1

Cremonese – Catanzaro 4-0

Mantova – Juve Stabia 1-1

Salernitana – Modena 1-0

Sampdoria – Palermo 1-1

Brescia – Cesena 1-1

Sassuolo – Bari 1-1

Spezia – Pisa 3-2

Cittadella – SudTirol 1-5

Classifica: Sassuolo p.66, Pisa p.57; Spezia p.54; Cremonese p.45; Catanzaro p.43: Cesena p.41; Juve Stabia p.40; Bari e Palermo p.39; Modena.p.35: Cittadella e SudTirol p.33: Carrarese p.32; Reggiana, Brescia e Sampdoria.p.31: Mantova e Frosinone p.30; Salernitana p.29; Cosenza p.25. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione

