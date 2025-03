Il punto sul campionato dopo la trentesima giornata: il Pisa allunga a più cinque sullo Spezia

Written by Antonio Tognoli• 6:03 pm• Pisa SC

PISA – Con il Sassuolo a vedere sempre più vicino il traguardo del ritorno in A, il 30esimo turno del torneo cadetto sorride al Pisa, che allunga a cinque punti il suo margine sullo Spezia bloccato a Cesena, mentre in zona playoff accelerano Cremonese, Catanzaro ed Juve Stabia, al pari del Frosinone per quanto concerne la salvezza, unica formazione a vincere in tale gruppo.

di Giovanni Manenti

Doveva essere vittoria e vittoria è stata, quella della Capolista Sassuolo sul campo del Cittadella – impresa non certo impossibile visto che per i veneti si tratta dell’ottava (!!) sconfitta interna stagionale – con il compito portato a termine dall’ottavo centro in Campionato di Mulattieri e dal raddoppio in avvio di ripresa di Berardi, con la rete in chiusura di Tronchin utile solo a dimezzare il passivo, così che ora i neroverdi emiliani vantano 14 lunghezze di margine sullo Spezia terzo in graduatoria, liguri che hanno visto aumentare il proprio distacco dal Pisa che, impegnato con il Mantova alla “Cetilar Arena”, torna al successo dopo le due sconfitte esterne consecutive grazie alla ritrovata vena realizzativa di Tramoni (salito a quota 11 fra i Marcatori, Classifica dove sarebbe primo per gare giocate) che si incarica di sbloccare il risultato in avvio e quindi “metterlo in ghiaccio” a metà ripresa, dopo che Capitan Caracciolo aveva riportato avanti i nerazzurri di testa su calcio d’angolo a vanificare il temporaneo pari siglato da Mancuso nella prima frazione, per una dimostrazione di freschezza atletica da parte dei giocatori di Mister Inzaghi che lascia ben sperare per il “gran finale” dopo la sosta.

Finisce senza reti la sfida del “Dino Manuzzi” fra Cesena e Spezia, in una gara in cui entrambe le squadre hanno qualcosa da recriminare – vale a dire la traversa colpita da Reca a metà primo tempo ed il rigore fallito da Lapadula al 70′ per gli ospiti e la rete annullata a Calò in avvio di ripresa, oltre a due occasioni fallite da Prestia e Russo nel finale per i padroni di casa – così che la divisione della posta giova più ai bianconeri romagnoli che consolidano la loro posizione in Zona Playoff che non ai liguri che, oltre ad allontanarsi dal Pisa in ottica Promozione diretta, vedono altresì avvicinarsi a sette lunghezze la Cremonese che, nell’anticipo di venerdì sera a Palermo, opera una clamorosa rimonta dallo 0-2 maturato a poco più di un quarto d’ora dal termine (di Gomes e Brunori su rigore le reti dei rosanero …), ribaltando il risultato a proprio favore, dapprima con l’immediata reazione grazie ad Azzi e quindi con i subentrati Valoti e Collocolo, con quest’ultimo a siglare la rete del sorpasso al 95′, facendo sì che i padroni di casa perdano al momento l’ottava posizione utile per l’accesso ai Playoff.

Grigiorossi lombardi che devono peraltro guardarsi le spalle dal Catanzaro che, nel “derby calabrese” con il Cosenza, riscatta lo 0-4 di Cremona rifilando identico punteggio ai silani sempre più fanalino di coda, con il compito di sbloccare il risultato affidato ad Iemmello (che così aggancia Francesco Pio Esposito a quota 14 in vetta alla Classifica Cannonieri …), cui ad inizio ripresa segue una splendida conclusione da fuori area di Pompetti, mentre ad incaricarsi di “calare il poker” provvedono il sempre più sorprendente Bonini (che con i suoi 6 centri stagionali eguaglia quanti sinora complessivamente realizzati in carriera …) e Coulibaly, così come torna al successo dopo tre turni di assenza la Juve Stabia con il Modena, sfida in cui il protagonista (con Adorante a limitarsi a colpire la traversa su punizione …) è stavolta il Capitano Candellone, autore di entrambe le reti, la prima sfruttando un’indecisione della difesa ospite e la seconda con una perfetta conclusione dal limite, rendendo vano il tentativo di rientrare in partita da parte degli emiliani che non vanno oltre il rigore trasformato da Palumbo, salito a quota 8 fra i Marcatori.

Chi, viceversa, continua a stentare è il Bari che, nel match interno con la Salernitana, non va oltre lo 0-0 che rappresenta il terzo pari consecutivo per i biancorossi pugliesi, pur consentendo loro di superare in Graduatoria il Palermo così da collocarsi al momento in ottava posizione, ma l’impressione per la formazione di Mister Longo resta quella di non riuscire a compiere il necessario “salto di qualità”, mentre per gli ospiti un punto che consente loro di agganciare il Mantova al terz’ultimo posto e continuare a sperare anche nella salvezza diretta, distante appena due lunghezze, anche se il “salto in avanti” di giornata lo compie il Frosinone che, nel confronto diretto con il Brescia, si impone 2-1 per merito di due micidiali conclusioni dei due esterni Kvernadze e Ghedjemis (quest’ultimo al suo primo centro assoluto in carriera), a vanificare il temporaneo pareggio ospite con la quinta rete stagionale di Moncini, così che i padroni di casa, alla loro terza vittoria consecutiva, si portano al 12esimo posto scavalcando in un colpo solo, oltre ai lombardi, anche Reggiana e Sampdoria ed affiancando Cittadella e Carrarese.

Per concludere, gli altri due confronti diretti in ottica salvezza si concludono entrambi in parità ma regalando non poche emozioni, ad iniziare dalla sfida del “Druso” fra SudTirol e Carrarese che vede i padroni di casa, sotto all’intervallo per la prima rete in carriera di Samuel Giovane poco dopo il primo quarto d’ora di gioco, riuscire a pareggiare al 60′ con Merkaj e quindi, rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Pranzelik per doppia ammonizione, portarsi addirittura in vantaggio con una strepitosa conclusione di Molina dal limite, prima di farsi raggiungere nel recupero da una “perla” di tacco dell’ex nerazzurro Torregrossa, alla sua prima rete in maglia apuana, così come con identico punteggio termina il match del “Mapei Stadium” tra Reggiana e Sampdoria, con i padroni di casa a gettare alle ortiche una vittoria che sembrava oramai cosa fatta dopo il doppio vantaggio confezionato da Portanova (che con 5 rete eguaglia il suo primato della precedente stagione) e da Gondo poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, salvo farsi raggiungere dalla rimonta ospite avviata da Niang e, dopo l’espulsione di quest’ultimo per doppia ammonizione, completata dal primo centro di Remi Oudin in maglia blucerchiata.

Risultati 30esima giornata Serie B 2024-’25:

Palermo – Cremonese 2-3

Cesena – Spezia 0-0

Cittadella – Sassuolo 1-2

Frosinone – Brescia 2-1

Juve Stabia – Modena 2-1

Bari – Salernitana 0-0

PISA- Mantova 3-1

Reggiana – Sampdoria 2-2

SudTirol – Carrarese 2-2

Catanzaro – Cosenza 4-0

CLASSIFICA: Sassuolo p.69, PISA p.60; Spezia p.55; Cremonese p.48; Catanzaro p.46: Juve Stabia p.43; Cesena p.42; Bari p.40; Palermo p.39; Modena.p.35: SudTirol p.34: Frosinone, Cittadella e Carrarese p.33; Reggiana e Sampdoria.p.32: Brescia p.31; Mantova e Salernitana p.30; Cosenza p.25

Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione

Last modified: Marzo 17, 2025