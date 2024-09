Il punto dopo la quarta giornata in serie B. Risultati e classifica

Scritto da admin• 10:35 am• Pisa SC

PISA – Il Torneo cadetto conferma la sua caratteristica costituita dal massimo equilibrio, prova ne sia che al termine della quarta giornata sono solo tre le squadre imbattute, ovvero Pisa, Spezia ed Juve Stabia, che comandano una Classifica cortissima che vede 11 formazioni racchiuse nello spazio di soli due punti, così come non può sorprendere l’inizio con il freno a mano tirato di alcune favorite della vigilia quali Palermo, Sampdoria e Frosinone.

di Giovanni Manenti

Foto Roberto Cappello

Torna l’entusiasmo alla “Cetilar Arena”, ad applaudire la prova del Pisa contro la Capolista Reggiana, con i nerazzurri a dominare la scena per i primi 70′ portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Tramoni che finalizza al meglio un preciso assist di Marin e di Bonfanti, complice un’incertezza di Bardi, per poi vedersi annullare il punto del 3-0 per un discutibile fallo di mano dello stesso attaccante e quindi,dimostrare di saper soffrire nel finale dopo che Sersanti aveva dimezzato lo svantaggio per gli emiliani, portando a casa il secondo successo interno che proietta il Pisa al vertice della Graduatoria per una miglior differenza reti, a pari punti con la Juve Stabia che sulla difesa sta costruendo il proprio cammino, con una sola rete sinora subita ed uscita imbattuta da Frosinone dove i padroni di casa devono ancora rimandare l’appuntamento con i tre punti al termine di una sfida avara di emozioni e caratterizzata dalle espulsioni, una per parte, di Cichella e Folino.

A far compagnia a nerazzurri e gialloblu di trova anche lo Spezia che, opposto al Cesena al “Picco”, replica il copione della precedente vittoria interna sul Frosinone, ovvero trovarsi sotto in avvio con il 20enne Berti, al suo primo centro fra i Cadetti, a portare avanti i bianconeri romagnoli che poi si vedono annullare il punto del 2-0 di Bastoni per una posizione di fuorigioco e sfiorano il raddoppio con lo stesso giocatore e quindi, dopo aver assaporato la possibilità di essere Capolista solitaria, dettare tutto alle ortiche nel finale, che vede dapprima Soleri risolvere una mischia sotto porta a seguito di azione da calcio d’angolo per poi, con i padroni di casa ridotti in 10 per l’uscita dal campo per infortunio dell’estremo difensore Sarr (sostituito da Soleri fra i pali …), toccare al 21enne Bertola il compito di regalare i tre punti ai suoi con una deviazione di testa allo scoccare del 100′, così come rimanda i sogni di gloria la Salernitana, che a Mantova subisce la seconda sconfitta esterna su altrettante trasferte, risultando decisiva la rete siglata in avvio di ripresa da Galuppini che, superata la soglia deo 30 anni, si toglie la soddisfazione della prima rete in carriera fra i Cadetti e consente ai virgiliani di scavalcarla in Classifica portandosi a quota 7 a pari punti con la Reggiana.

Al quarto posto, assieme a Reggiana e Mantova, si porta anche il Cittadella che espugna il “Braglia” di Modena risultando sufficiente per la seconda vittoria esterna consecutiva la rete messa a segno dopo 12′ da Ravasio, anch’egli al primo centro fra i Cadetti, con un destro ravvicinato che non lascia scampo a Gagno, poi difesa da un paio di prodigiosi interventi dell’estremo difensore Luca Maniero, sostituto dell’infortunato Kastrati, mentre l’impresa di giornata la compie la Cremonese che – dopo aver realizzato una sola rete, e per giunta su rigore, nelle prime tre giornate – si sveglia tutta d’un colpo e cala il poker contro il Sassuolo al “Mapei Stadium”, in una sfida che, sbloccata al 20 da Nasti, al suo primo centro in grigiorosso, si decide nella parte conclusiva del primo tempo che vede, dopo il pari di Moro su rigore per i padroni di casa, Collocolo portare avanti i suoi e quindi Johsen, che aveva fornito i due assist ai compagni, mettere la propria firma su di un successo arrotondato nel finale da parte del subentrato Sernicola.

Reduce da due battute d’arresto consecutive, si riscatta il Brescia che infligge al SudTirol la prima sconfitta interna stagionale, con Adorni a sbloccare il risultato con un preciso colpo di testa al 12′ per gli ospiti, che si portano sul 2-0 allo scoccare dell’ora di gioco con la prima rete con le “Rondinelle” di Niccolò Corrado, rendendo vano il tentativo di rimonta degli altoatesini che si limita al rigore trasformato da Odogwu all’85’, mentre festeggia la prima vittoria stagionale il Catanzaro che, al “Ceravolo”, supera la Carrarese in una gara dominata dai giallorossi locali che si portano avanti con Biasci e, dopo l’illusorio pari del neoacquisto Bouah per gli apuani, chiudono i conti dapprima con Iemmello in chiusura di prima frazione di gioco e quindi con Pontisso ad inizio ripresa..

Per concludere, la giornata si era aperta con la sfida fra le grandi deluse Sampdoria e Bari, le cui maggiori emozioni sono racchiuse in avvio, visto che nel primo quarto d’ora Lasagna si vede annullare un goal per millimetrico fuorigioco, Depaoli colpisce un palo per i blucerchiati e quindi Vulikic si fa espellere per fallo da ultimo uomo, lasciando i padroni di casa in 10 a difendere lo 0-0 per il resto della gara, in cui si erge a protagonista l’estremo difensore Vismara che chiude la porta ai biancorossi pugliesi bloccando anche un calcio di rigore calciato da Lasagna, mentre non porta bene al Palermo il ritorno davanti al proprio pubblico nella gara che lo vede opposto al Cosenza, con i silani anzi a portarsi avanti con Fumagalli in chiusura di primo tempo, per poi vedersi raggiungere all’80’ dal subentrato Di Mariano, tornato a realizzare dopo un’astinenza di oltre un anno e mezzo.

Risultati Quarta Giornata

Sampdoria – Bari 0-0

Modena – Cittadella 0-1

Pisa – Reggiana 2-1

Sassuolo – Cremonese 1-4

SudTirol – Brescia 1-2

Catanzaro – Carrarese 3-1

Frosinone – Juve Stabia 0-0

Mantova – Salernitana 1-0

Palermo – Cosenza 1-1

Spezia – Cesena 2-1

Classifica: Pisa, Juve Stabia e Spezia p.8; Reggiana, Mantova e Cittadella p.7; SudTirol, Cesena, Salernitana, Brescia e Cremonese p.6; Sassuolo e Catanzaro p.5; Modena e Palermo p.4; Carrarese e Frosinone p.3; Bari e Sampdoria p.2; Cosenza p.0. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione .

