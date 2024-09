Assemblea pubblica del Pd mercoledì 4 settembre alle ore 21 in piazza a Cascina

Scritto da admin• 11:35 am• Attualità, Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione Comunale del Pd di Cascina.

“Le due riforme proposte dalla destra al governo, il Premierato – afferma Giovanni Russo, segretario del Pd di Cascina – che sancisce l’accentramento del potere nelle mani di una sola persona e l’Autonomia differenziata, che lo disgrega invece tra 20 regioni, fanno a pezzi la Costituzione repubblicana che all’art. 5 recita: “l’Italia è una e indivisibile”. Per questo, ci stiamo battendo in ogni modo, anche con il ricorso al referendum popolare, per bocciare queste scelte tanto dannose per la vita dei cittadini.” E’ quanto ha dichiarato Giovanni Russo, segretario del Partito Democratico di Cascina, presentando l’iniziativa pubblica: “No all’Autonomia differenziata e al Premierato”, che si terrà mercoledì 4 settembre , alle ore 21, presso il bar La Torre, in piazza dei Caduti a Cascina. All’incontro pubblico parteciperanno Andrea Pertici, docente di Diritto costituzionale all’Università di Pisa e l’on. Marco Sarracino della segretaria nazionale del Pd. “Faremo tutto il possibile per fermare lo “Spacca Italia” e le firme che stiamo raccogliendo per il referendum lo testimoniano ampiamente. Premierato e Autonomia sono due riforme dannose e pericolose. Nella prima non c’è alcun limite ai superpoteri del presidente del Consiglio, con l’Autonomia differenziata invece le Regioni diventeranno tanti piccoli stati con il serio rischio di creare condizioni di partenza diverse per i cittadini italiani. La legge sull’autonomia differenziata rischia di minare la solidarietà tra le diverse Regioni: le disuguaglianze già esistenti, specialmente nel campo della tutela della salute, aumenterebbero drammaticamente. La storia del nostro Paese, invece, ci ricorda come non ci possa essere sviluppo senza solidarietà: il Paese non crescerà se non insieme”,conclude Russo.

