Il Psi annuncia l’alleanza politica con Valori ed Impegno Civico di Dario Rollo

Written by Redazione• 2:53 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della segreteria provinciale del P.S.I. che annuncia l’alleanza per le prossime elezioni amministrative a Cascina con Valori ed Impegno Civico di Dario Rollo.

“In provincia di Pisa si avvia il progetto nazionale “AVANTI X l’ITALIA” promosso dai socialisti per rinnovare e rafforzare l’area riformista. L’obiettivo è di unire il riformismo socialista, il cattolicesimo democratico, l’area repubblicana e l’associazionismo civico, la costruzione di una piattaforma programmatica e logistica“.

“La promozione di circoli di cultura politica “Avanti X” nel nome di Anna Kuliscioff il cui

pensiero ed opera è una bussola ideale in un mondo confuso dall’avanzare di populismi ed autocrazie egoistiche, costituirà un primo passo nella ricostruzione di un’area che sappia parlare al mondo del lavoro, ai giovani, ai territori alle energie progressive del Paese. Saranno luoghi di elaborazione volti a ritrovare idee forti e soluzioni efficaci ai problemi che persistono sul nostro territorio al tempo dell’oggi attingendo alla migliore tradizione riformista di cultura socialista laica repubblicana e cristiano popolare, dando corpo, partendo dai territori, alla costruzione dell’alternativa riformista, europeista per le Libertà Civili e Sociali“.

“Il P.S.I. mette a disposizione le sue strutture per l’iniziativa che partirà da Montopoli

Vecchiano e Cascina dove si vota a maggio 2026 e proseguirà con appuntamenti in tutti comuni della provincia per un confronto con amministratori, società civile e cittadini.

Nell’estate del 2022 la “lista cascina civica lavoro sviluppo ambiente” senza nessuna

giustificazione è stata espulsa dalla maggioranza. Il consigliere socialista che di quella lista era espressione ha condotto una rigorosa opposizione alla giunta monocolore di maggioranza sulle cose fatte male e sulle cose che invece andavano fatte e sono state disattese, trovandosi su molte tematiche ad esprimere le stesse critiche di Dario Rollo della lista civica. Nel mese di dicembre vi è stata la presentazione a candidato a sindaco dell’uscente Betti e la riproposizione della stessa squadra“.

“Da parte del Pd e di Betti non ci sono state aperture politiche per le altre forze di centro sinistra in particolare delle forze riformiste che pure avevano concorso a determinare la vittoria cinque anni prima e con successo della lista riformista per Giani presidente alle regionali. Per quanto ci riguarda in continuità con la nostra tradizione antifascista e riformista cercheremo un confronto con le forze civiche democratiche, con i cattolici sociali e gli altri riformisti di buona volontà per costruire una alternativa di governo all’immobilismo tragico di questa legislatura ormai al termine. In considerazione il percorso fatto in questi anni di opposizione e la volontà di partecipare alle prossime amministrative di Cascina per contribuire ad una buona amministrazione e definire con la lista di Dario Rollo un confronto programmatico di rinnovamento“.

Last modified: Marzo 14, 2026