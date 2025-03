Il programma della decima giornata in serie B: Cosenza-Reggiana apre le danze. Domenica il super-derby Spezia-Pisa

Written by admin• 8:17 am• Pisa SC

PISA – Entrato nel suo ultimo quarto di stagione, il torneo cadetto rimodula il suo programma, che dalla decima giornata di ritorno, oltre al consueto anticipo di venerdì sera con Cosenza-Reggiana, vede ampliare a sei le gare del sabato pomeriggio – di cui quattro alle ore 15:00, Sampdoria-Palermo alle 17.15 e Brescia-Cesena alle 19:30 – per poi concludersi domenica 9 marzo con due incontri alle 15:00 e Cittadella-SudTirol alle 17:15.

di Giovanni Manenti

Con un termine forse troppo abusato, stavolta crediamo non vi sia altra definizione che “ultima spiaggia” per il match del “Gigi Marulla” che oppone il fanalino di coda Cosenza alla Reggiana, considerato come ai padroni di casa, distanti 7 punti dalla Zona Playout, non serva altro che una vittoria per tenere viva una flebile sperare di evitare la retrocessione diretta, ancorché abbiano conquistato solo tre vittorie davanti al proprio pubblico ed affrontino una formazione anch’essa in lotta per la salvezza, magari sperando di poter replicare il 2-0 (di Vica e Tutino le reti …) con cui si sono imposti la scorsa stagione, mentre il programma del sabato si apre con il confronto diretto dello “Zini” fra Cremonese e Catanzaro con in ballo il quarto posto – attualmente appannaggio dei calabresi con una sola lunghezza di margine sui grigiorossi – in ordine al quale il tecnico giallorosso Caserta dovrà fare a meno del suo Capitano e goleador Iemmello, appiedato dal Giudice Sportivo, intendendo prolungare la serie di imbattibilità che dura da 10 turni, mentre i padroni di casa fanno affidamento sulla tradizione che in 14 incontri in terra lombarda non ha mai visto gli ospiti ottenere la vittoria, con 8 successi casalinghi e 6 pareggi.

Pomeriggio che prosegue con interessanti sfide in ottica salvezza, con il Mantova a dover affrontare la Juve Stabia dopo aver raccolto solo due punti negli ultimi sei turni che l’hanno fatto sprofondare in Zona Playout, così come i gialloblù campani stanno mettendo a rischio l’accesso ai Playoff a seguito delle sconfitte patite nelle due recenti giornate, dovendo oltretutto questi ultimi recarsi al “Dino Martelli” privi del loro giocatore di maggior prestigio, vale a dire lo squalificato attaccante Adorante, mentre il Modena, distante tre punti dalla griglia valida per la “post season” rende visita ad una Salernitana che mai si sarebbe immaginata alla vigilia del Campionato di trovarsi al penultimo posto della Graduatoria con l’unico imperativo a disposizione di portare a casa i tre punti, magari sperando di ripetere quanto avvenuto allo “Stadio Arechi” a metà febbraio 2009, ovvero un 3-2 su cui mette la propria firma Dino Fava con una doppietta.

Quanto mai delicato è, viceversa, il match dello “Stadio dei Marmi” tra la Carrarese ed il Frosinone, visto che gli Apuani, in caso di vittoria – nonché reduci dall’aver conquistato 5 punti negli ultimi tre turni – inizierebbero a mettere una seria ipoteca su di una salvezza difficilmente pronosticabile in avvio di stagione, e d’altro canto, gli ospiti, rivitalizzati dai 4 punti conquistati da quando Mister Bianco ha rilevato Leandro Greco in panchina, non possono più permettersi ulteriori passi falsi se vogliono quantomeno evitare la retrocessione diretta, stessa situazione, ma per opposti obiettivi, che aleggia nella sfida di “Marassi” tra Sampdoria e Palermo, con i blucerchiati ancora invischiati nella lotta per non retrocedere ed i rosanero, viceversa, ad aver appena raggiunto l’ottavo posto utile per accedere ai Playoff ed ancora peraltro alla ricerca di una continuità di risultati assente da inizio Torneo, non giocando altresì a loro favore i precedenti al “Luigi Ferraris”, considerando come l’ultima affermazione risalga ad inizio aprile 2013 nella Massima Serie, un 3-1 con Ilicic fra i marcatori e Miccoli in veste di assist man.

Il programma del sabato si esaurisce con la “novità” della gara delle 19:30 che ci accompagnerà sino a fine Campionato, inaugurata dal confronto fra Brescia e Cesena che ricalca quanto appena detto per la sfida di Genova, ovvero con i padroni di casa a dover necessariamente fare bottino pieno – che, peraltro, manca al “Rigamonti” addirittura da ben 5 mesi (3-2 alla Cremonese del 30 settembre scorso) – mentre i bianconeri romagnoli, in netta ripresa con i 10 punti conquistati nelle ultime quattro giornate, guardano ora con rinnovato ottimismo al finale di Campionato in ottica anche quarto posto, ancorché i precedenti in terra lombarda non depongano a loro favore, con l’ultimo successo risalente ad oltre 14 anni fa (2-1 di inizio gennaio 2011), mentre il pomeriggio della domenica si apre con la Capolista Sassuolo – in serie positiva da cinque turni in cui ha raccolto 13 punti – ad ospitare il Bari al “Mapei Stadium”, con la ferma intenzione di aggiungere un altro mattone alla costruzione dell’immediata risalita nella Massima Divisione, pur se i biancorossi pugliesi, in lotta per un posto nei Playoff, si sono imposti in terra emiliana per 3-1 ad inizio marzo 2009 e 2-1 a fine settembre 2011 con doppietta di Marotta.

Formazione neroverde che potrà logicamente approfittare anche dello scontro diretto del “Picco” fra le due immediate inseguitrici, ovvero fra lo Spezia terzo in Graduatoria ad ospitare il Pisa che lo precede di sei lunghezze, con la “sfida nella sfida” fra i due tecnici Inzaghi e D’Angelo, autore dell’ultima Promozione in B dei nerazzurri nel 2019 per poi sfiorare il doppio salto di Categoria nel 2022, con la curiosità che nelle sei occasioni in cui i due tecnici si sono affrontati il bilancio pende a favore dell’allenatore pescarese (2 vittorie e 4 pari), mentre, al contrario, i quattro precedenti fra le due squadre in terra ligure fra i Cadetti in questo nuovo Secolo sono a favore dei nerazzurri con due affermazioni ed altrettanti pareggi, con il compito di concludere la giornata a toccare a Cittadella e SudTirol, ovvero le due squadre più in forma tra quelle in lotta per evitare i Playout (con 6 ed 8 punti negli ultimi cinque turni, rispettivamente …), anche se per i padroni di casa, giocare al “Tombolato” non è proprio il massimo, visti gli apperna 11 punti raccolti davanti al proprio pubblico a fronte dei ben 22 lontano dalle mura amiche, dovendo altresì il tecnico veneto Dal Canto rinunciare al proprio attaccante principe Pandolfi.

Programma 29esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 7 marzo 2025, ore 19:30

Cosenza – Reggiana

Sabato 8 marzo 2025, ore 15:

Carrarese – Frosinone

Cremonese – Catanzaro

Mantova – Juve Stabia

Salernitana – Modena

Sampdoria – Palermo (ore 17:15)

Brescia – Cesena (ore 19:30)

Domenica 9 marzo 2025, ore 15:

Sassuolo – Bari

Spezia – Pisa

Cittadella – SudTirol (ore 17:15)

