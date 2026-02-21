Il programma del settore giovanile e delle ragazze nerazzurre

PISA – Insidiosa trasferta per la Primavera del Pisa Sporting Club guidata dal tecnico Luca Sordi che sabato 21 febbraio sarà di scena a Monopoli.
In campo maschile da segnalare le sfide ‘doppie con Spezia (Under 16 e Under 15) e Genoa (Under 14 e Under 13)
Campionato PRIMAVERA 2
Monopoli-Pisa (sabato, ore 15.00)
Stadio “Martucci”, via Einaudi 53, Gioia del Colle
Campionato UNDER 16
Spezia-Pisa (domenica, ore 14.00)
Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, Spezia
Campionato UNDER 15
Spezia-Pisa (domenica, ore 12.00)
Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, Spezia
Campionato UNDER 14
Pisa-Genoa (domenica, ore 12.30)
Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, Calcinaia
Campionato UNDER 13
Pisa-Genoa (domenica, ore 12.00)
Cus Pisa, via Chiarugi 5, Pisa
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Pisa-Atletico Cascina (domenica, ore 9.30)
Cus Pisa, via Chiarugi 5, Pisa
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
San Miniato-Pisa (domenica, ore 9.45)
Campo “Fontevivo”, via Ribaldinga, San Miniato
Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Pisa Ovest (domenica, ore 11.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato PULCINI 1° ANNO
Calci-Pisa (domenica, ore 10.30)
Campo Sportivo di via Tevere, Calci
Campionato PULCINI 1° ANNO
Monteserra-Pisa (sabato, ore 17.00)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-San Giuliano (domenica, ore 11.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Bellaria-Pisa (sabato, ore 15.45)
Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera
In campo femminile tutta da seguire la trasferta a Grosseto delle Juniores mentre le Under 17 ospiteranno lo Zenith Prato; impegnate in casa, infine, le altre tre squadre nerazzurre
Campionato JUNIORES
Grosseto-Pisa (sabato, ore 15.00)
Campo “Roselle”, via dei Laghi, Roselle
Campionato UNDER 17
Pisa-Zenith Prato (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 15
Pisa-Rinascita Doccia (domenica, ore 10.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 12
Pisa-Monteserra (domenica, ore 10.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI
Pisa-San Frediano (sabato, ore 15.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato