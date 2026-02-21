Written by Febbraio 21, 2026 9:36 am Pisa SC

Il programma del settore giovanile e delle ragazze nerazzurre

PISA – Insidiosa trasferta per la Primavera del Pisa Sporting Club guidata dal tecnico Luca Sordi che sabato 21 febbraio sarà di scena a Monopoli.

In campo maschile da segnalare le sfide ‘doppie con Spezia (Under 16 e Under 15) e Genoa (Under 14 e Under 13)

Campionato PRIMAVERA 2
Monopoli-Pisa (sabato, ore 15.00)
Stadio “Martucci”, via Einaudi 53, Gioia del Colle

Campionato UNDER 16
Spezia-Pisa (domenica, ore 14.00)
Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, Spezia

Campionato UNDER 15
Spezia-Pisa (domenica, ore 12.00)
Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, Spezia

Campionato UNDER 14
Pisa-Genoa (domenica, ore 12.30)
Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, Calcinaia

Campionato UNDER 13
Pisa-Genoa (domenica, ore 12.00)
Cus Pisa, via Chiarugi 5, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Pisa-Atletico Cascina (domenica, ore 9.30)
Cus Pisa, via Chiarugi 5, Pisa

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
San Miniato-Pisa (domenica, ore 9.45)
Campo “Fontevivo”, via Ribaldinga, San Miniato

Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Pisa Ovest (domenica, ore 11.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato PULCINI 1° ANNO
Calci-Pisa (domenica, ore 10.30)
Campo Sportivo di via Tevere, Calci

Campionato PULCINI 1° ANNO
Monteserra-Pisa (sabato, ore 17.00)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-San Giuliano (domenica, ore 11.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Bellaria-Pisa (sabato, ore 15.45)
Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera

In campo femminile tutta da seguire la trasferta a Grosseto delle Juniores mentre le Under 17 ospiteranno lo Zenith Prato; impegnate in casa, infine, le altre tre squadre nerazzurre

Campionato JUNIORES
Grosseto-Pisa (sabato, ore 15.00)
Campo “Roselle”, via dei Laghi, Roselle

Campionato UNDER 17
Pisa-Zenith Prato (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 15
Pisa-Rinascita Doccia (domenica, ore 10.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 12
Pisa-Monteserra (domenica, ore 10.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI
Pisa-San Frediano (sabato, ore 15.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

