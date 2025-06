Il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado annuncia Gilardino a Malpensa24: “La serie A è una musica nuova e penso che l’accompagnamento del violino ci stia bene”

Written by Antonio Tognoli• 11:47 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

“Simeone rimane una buona suggestione, dobbiamo pensare alla salvezza ed a far valere la legge dell’Arena”

PISA – Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado annuncia ufficialmente l’arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina del Pisa e lo fa direttamente dagli studi di Malpensa24.it giornale on line lombardo che copre le zone di Busto Arsizio e Gallarate del patron Eseni.

SU GILARDINO. “Abbiamo puntato su un allenatore che avesse le caratteristiche che cercavamo, tattiche, umane giuste per una squadra neopromossa in una categoria che non conosce. Abbiamo valutato Gilardino per quello che abbiamo esaminato nei sui due anni di esperienza con il Genoa. Il conduttore giusto per una squadra che non deve perdere niente delle caratteristiche che ha fatto vedere lo scorso anno. Una categoria più difficile e qualificata, Gilardino può essere l’allenatore giusto, Consentitemi una battuta: “La serie A ha una musica nuova e l’accompagnamento del violino penso ci stia bene“.

SUL “CHOLITO” SIMEONE. “Di vero al momento non c’è niente, è una buona suggestione. Non essendo pisano ricordo nomi che hanno contraddistinto la storia del Pisa come il padre. Simeone Junior è sicuramente importante, sarebbe un giocatore straordinario, rimane una suggestione, rimane una strada difficile da percorrere“.

SUL CAMPIONATO. “Il nostro obiettivo rimane la salvezza, saremo presuntuosi a pensare diversamente. Dobbiamo pensare di affrontare la serie A diversamente allo scorso. Un campionato che vedrà una dozzina di squadre lottare per lo scudetto e le Coppe, noi troveremo delle squadre di livello superiore. Cercheremo di far valere la nostra Arena Garibaldi, dove non sarà facile venire a vincere“.

SUL PREMIO FOGLI. “Aver ritirato il premio Fogli pochi giorni fa per me è stato motivo di orgoglio. Per me Fogli ha rappresentato un punto di riferimento. In quell’occasione alla domanda sulle difficoltà di trovare giovani talenti per la nostra nazionale ho risposto dicendo che troppo pochi talenti italiani si cimentano in esperienze all’estero preferendo stare in Italia a giocare in categoria inferiore e viceversa prendiamo stranieri li formiamo andando ad arricchire le loro nazionali“.

