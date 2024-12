Il Pisa torna al secondo posto. Risultati e classifica

Written by Antonio Tognoli• 5:56 pm• Nuova Categoria

PISA – Dopo il successo (3-1) ottenuto nel lunch match contro la capolista Sassuolo il Pisa supera lo Spezia e si riappropria del secondo posto in classifica. La formazione di mister Luca D’Angelo non va oltre il pareggio (1-1) contro il Mantova ridotto in dieci dal 30′ al Picco dopo essere passato in vantaggio. Gli Aquilotti sono salvati da Falcinelli che al 93′ li salva dalla sconfitta.

Con un gol di Vandeputte la Cremonese espugna il campo del Cesena. Pari tra Brescia e Modena e Cosenza e Catanzaro. Nella sfida salvezza il Cittadella ribalta il SudTirol e per il momento si porta fuori dalla zona calda.

I risultati della diciannovesima giornata (ultima di andata)

Pisa – Sassuolo 3-1

Brescia.- Modena 3-3

Cesena – Cremonese 0-1

Cosenza – Catanzaro 1-1

Frosinone – Salernitana 2-0

Reggiana – Juve Stabia 2-1

Spezia – Mantova 1-1

SudTirol – Cittadella 1-2

Ore 18 Palermo – Bari

Ore 20.30 Sampdoria – Carrarese

LA NUOVA CLASSIFICA

Sassuolo punti 43

PISA 40

Spezia 38

Cremonese 29

Juve Stabia 28

Cesena 25

Bari 24

Catanzaro 24

Modena 24

Carrarese 23

Mantova 23

Brescia 22

Palermo 21

Reggiana 21

Cittadella 20

Sampdoria 19

Frosinone 19

Salernitana 18

Cosenza 17

SudTirol 17

