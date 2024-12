Emergenza freddo: il Comune di Pisa potenzia l’accoglienza per le persone senza dimora con nuovi posti letto

Written by admin• 6:23 pm• Attualità, Pisa

PISA – Con l’arrivo del freddo, il Comune di Pisa ha potenziato l’accoglienza per le persone senza dimora, mettendo a disposizione due moduli abitativi prefabbricati riscaldati presso la struttura di accoglienza della Società della Salute della Zona pisana in via Conte Fazio. Questi moduli, che saranno attivi fino alla primavera, permetteranno di aggiungere 6 posti letto, portando la capienza totale della struttura a 40 persone. La gestione della struttura è affidata alle cooperative sociali Il Simbolo e Arnera.

“L’obiettivo è rispondere concretamente all’emergenza freddo, garantendo un tetto sopra la testa a chi vive per strada“, ha dichiarato l’assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune, Giovanna Bonanno. “Questi moduli saranno operativi fino a marzo e rafforzano il nostro impegno a sostenere le persone senza dimora, una priorità che affrontiamo sia con politiche sociali che abitative.“

Recentemente, l’assessore Bonanno ha visitato la struttura per augurare buon Natale agli ospiti e agli operatori, consegnando loro pandori e panettoni come gesto di vicinanza a chi vive momenti di solitudine.

Il progetto “Homeless” da oltre 20 anni offre interventi mirati per le persone senza dimora a Pisa. Tra le attività principali, oltre a offrire un riparo notturno e servizi igienici, il progetto include supporto per l’accesso ai pasti, ascolto e orientamento verso altri servizi, con un approccio integrato che risponde a bisogni complessi.

La struttura di via Conte Fazio ospita un asilo notturno, un centro diurno e uno sportello d’ascolto, ed è operativa 365 giorni l’anno. L’asilo notturno accoglie fino a 40 persone, tra cui un numero dedicato a emergenze sanitarie e fredde. Il centro diurno offre servizi come colazione, doccia e lavanderia, e rappresenta un punto di socializzazione protetta.

Il Comune di Pisa ha anche attivato altri progetti, come l’Unità di strada, che interviene contro il degrado e facilita l’accesso ai servizi sociali, sanitari e per le dipendenze, e “Binario Zero”, uno spazio polivalente per persone senza dimora all’interno della stazione Pisa-S.Rossore.

