Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica: a Pisa una prima giornata in chiaroscuro per i colori azzurri

Scritto da admin• 10:26 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Una prima giornata in chiaroscuro per i colori azzurri quella andata scena giovedì 7 novembre 2024 al PalaCus di via Chiarugi per la tappa pisana della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica.

di Giovanni Manenti

Chiaro in quanto, ad ogni buon conto, l’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo nel Fioretto Maschile Cat. A con Emanuele Lambertini e nel Fioretto Maschile Cat. B con Michele Massa, oltre ad aver visto il senese Matteo Betti eliminato ai Quarti del Fioretto Cat. A dell’ucraino Andri Demchuk, mentre l’azzurra Julia Anna Markowska ha subito identica sorte, eliminata ai Quarti della Spada Femminile Cat. A dalla russa Alessandra Ilminsksya, poi sconfitta in Finale dalla rappresentante di Hong Kong Tong Nge Ting.

La delusione viene dell’occasione persa da Michele Massa nella semifinale disputata contro il polacco Patryk Banach, allorché ha sprecato un vantaggio di 14-11 facendosi rimontare e quindi cedere 14-15, con il suo avversario poi sconfitto in Finale 15-8 dell’ucraino Oleg Naumenko che, con identico punteggio, si era imposto in semifinale sul francese Laurent Vadon. Minori rimpianti per Lambertini, sconfitto 15-12 in semifinale dal turco Hakan Akkaya, poi vincitore in Finale 15-8 su Demchuk che, dopo il nostro Betti, aveva eliminato 15-6 il polacco Michal Nalewayek in semifinale, mentre non vi erano nostre rappresentanti nella Spada Femminile Cat. B che ha visto il successo della sudcoreana Kwon Hyo Kyong per 15-5 sulla britannica Gemma Collins.

RISULTATI prima giornata

FIORETTO MASCHILE CAT. A:

Semifinali:

Andri DEMCHUK (Ucraina) – Michal Nalewayek (Pol) 15-6

Hakan AKKAYA (Turchia) – Emanuele Lambertini (Italia) 15-12

FINALE

AKKAYA – Demchuk 15-8

FIORETTO MASCHILE CAT. B:

Semifinali:

Patryk BANACH (Polonia) – Michele Massa (Italia) 15-14

Oleg NAUMENKO (Ucraina) – Laurent Vadon (Francia) 15-8

FINALE

NAUMENKO – Banach 15-8

SPADA FEMMINILE CAT. B:

Semifinali:

TONG Nge Ting (Hong Kong) – Anastasya Kostsiuchkova (NPA) 15-7)

Aleksandra ILMINSKAYA (NPA) – Olga Yesina 15-9

FINALE

TONG – Ilminskaya 15-14

SPADA FEMMINILE CAT. A:

Semifinali:

KWON Hyo Kyong (Sud Corea) – Yu Chui Yee (Hong Kong) 15-4

Gemma COLLIS (Gran Bretagna) – Judith Rodriguez (Spagna) 15-11

FINALE:

KWON – Collis 15-5.

