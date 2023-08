Il Pisa Sc 2023-24 si presenta alla sua gente. Masucci il più gettonato. Barberis presentato a sorpresa

Scritto da admin• 8:17 pm• Pisa SC

Alberto Aquilani: “Fiero di essere qui”

PISA – In una afosa serata, il Pisa Sporting Club si presenta ai suoi tifosi in un Arena Garibaldi piena di tifosi accorsim per salutare i propri beniami. La novità è Andrea Barberis che viene presentato a sorpresa con il numero 51, il più acclamato Gaetano Masucci.

di Antonio Tognoli

Serata aperta dal sax di Roberto Mazzanti che scalda il tifo dei quattromila tifosi sistemati sotto la tribuna dell’Arena Garibaldi. “Nerazzurro è il colore che portiamo dentro al cuore“. Inizia cosi la serata della presentazione del nuovo Pisa Sporting Club.

I giocatori e lo staff fanno il loro ingresso in campo con gli sponsor schierati a centrocampo e chiamati dalla voce di Riccardo Silvestri, responsabile della comunicazione nerazzurra assieme a Marina Presello volto di Sky per la serie B. Volutamente sonon state utilizzate le tre maglie della stagione divise per reparto di gioco. Tanti applausi per Caracciolo e Torregrossa, ma il più gettonato è Masucci. “Noi vogliamo undici Masucci”, “Noi vogliamo gente che lotta”, hanno ribadito i tifosi nerazzurri in coro.

“Grazie al nostro pubblico per essere intervenuto così numeroso. E’ un privilegio fare parte di questo gruppo squadra. Speriamo di dare ai nostri tifosi grandi soddisfazioni“, afferma Alessandro De Vitis.

“Dobbiamo riscattare la brutta stagione dello scorso anno, lo dobbiamo al nostro pubblico“, ha glissato Ernesto Torregrossa nel suo intervento.

“Sono orgoglioso e fiero di essere qui e allenare a Pisa. Mi avevano detto che sarei venuto in una piazza calda e pieno di tifo. Questi attimi sono emozionanti. Grazie a tutti“, ha detto nel suo intervento mister Alberto Aquilani.

“Il nostro pubblico è conosciuto ormai in tutta Italia per il suo grande tifo, dobbiamo trarne vantaggio e farne un valore aggiunto“, ha detto il presidente Giuseppe Corrado.

IL PISA SC 2023-24

Portieri: 1 Nicolas Andrade, 12 Ante Vukotic, 22 Leonardo Loria

Difensori: 3 Maxime Leverbe, 4 Antonio Caracciolo, 6 Hortur Hermannsson, 19 Esteves, 20 Pietro Berautto, 24 Roko Jureaskin, 33 Arturo Calabresi, 42 Tommaso Barbieri.

Centrocampisti: 8 Marius Marin, 14 Miha Trdan, 15 Idrissa Tourè, 16 Adam Nagy, 30 Alessandro De Vitis, 36 Gabriele Piccinini, 44 Miguel Veloso, 51 Andrea Barberis

Attaccanti: 7 Lisandro Tramoni, 9 Ettore Gliozzi, 10 Ernesto Torregrossa, 11 Matteo Tramoni, 26 Gaetano Masucci, 28 Alessandro Arena, 32 Stefano Moreo, 77 Marco D’Alessandro.

Allenatore: Alberto Aquilani

Last modified: Agosto 21, 2023