Il Pisa intensifica il lavoro, Torregrossa sempre più vicino al rientro

PISA – Il Pisa continua a preparare la sfida di venerdì 17 febbraio (ore 20.30) contro il Venezia. Pomeriggio di lavoro quello di martedì 14 febbraio al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per la squadra di mister Luca D’Angelo.

Dopo una fase di riscaldamento la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni ‘undici contro zero’, passando poi ad una partitella a ranghi contrapposti ed ad alcune esercitazioni a tutto campo.



In gruppo si è rivisto Ernesto Torregrossa sempre più vicino al pieno recupero e al rientro in campo così come Antonio Caracciolo, che già per due volte è tornato in panchina e con il Venezia potrebbe tornare dal primo minuto in coppia con Barba.



Oggi mercoledì e domani giovedì ancora sedute pomeridiane per la squadra nerazzurra.

Venerdì la squadra si sposterà all’Arena per una breve rifinitura poche ore prima del match valido come anticipo della 25esima giornata del campionato Cadetto.

