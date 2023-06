Il Pisa ha scelto Alberto Aquilani

Scritto da admin• 10:19 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa ha scelto: sarà Alberto Aquilani l’allenatore per la prossima stagione. Assieme a Kolarov (nei panni di direttore sportivo), l’ex allenatore della Fiorentina Primavera guiderà i toscani nel campionato di Serie B 2023/24. Lo scrive il giornalista Di Marzio sul proprio portale web.

di Francesco Michelotti

L’ufficialità della società nerazzurra arriverà nelle prossime ore. Ex centrocampista della Roma firmerà un biennale. Par d’essere un predestinato, per lui parlano i risultati. 5 titoli in meno di tre anni: dalla Tim Cup vinta contro il Verona il 26 agosto 2020, poco più di un mese dopo la sua nomina da guida tecnica della Primavera, alla Supercoppa conquistata il 25 gennaio 2023 all’U-Power Stadium ai danni dell’Inter. Nel mezzo altre due Tim Cup e un’altra Supercoppa, che lo rendono l’allenatore più vincente della categoria dal suo insediamento sulla panchina della Viola fino ad oggi.



Dal 2019 ha intrapreso la carriera da allenatore e sta riscrivendo la storia del settore giovanile della Fiorentina. In fin dei conti i numeri sono inequivocabili: su 13 titoli ottenuti Primavera Viola (3 Scudetti, 3 Supercoppe e 7 Coppe Italia) ben 5 sono firmati dall’ex centrocampista della Nazionale, che di anni ne ha appena 39 e da quando fa l’allenatore ha già vinto più di quanto fatto da giocatore (5 titoli contro i 4 con le maglie di Roma e Sporting Lisbona). Signore e signori, questo è Alberto Aquilani.

