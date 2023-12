Il Pisa domina ma finisce in parità (1-1) al Liberati di Terni

Scritto da admin• 5:35 pm• Pisa SC

PISA – Finisce in parità (1-1) la sfida tra Ternana e Pisa. Vantaggio di Lisandro Tramoni al 23’ pari della Ternana dopo cinquanta secondi dall’inizio della ripresa di Luperini che devia alle spalle di Nicolas una conclusione di Sorensen. Il Pisa nella ripresa colpisce una traversa e un palo con Moreo, sfiora il vantaggio con il nuovo entrato Valoti, ma nel finale Nicolas salva due volte su Lucchesi. Perdere però sarebbe stata una beffa in una gara dominata dai nerazzurri.

QUI TERNI. Mister Roberto Breda effettua tre cambi rispetto all’undici titolare di Parma. Al centro della difesa torna Sorensen per Capuano. A centrocampo il partner in mediana è Labojko con il pisano Gregorio Luperini, mentre a sinistra c’è Celli. Davanti confermato il tridente formato da Falletti alle spalle di Raimondo e Distefano.

QUI PISA. Cambia tanto anche mister Alberto Aquilani rispetto alla gara vinta contro l’Ascoli. Non c’è Mlakar febbricitante, che ha deciso il match contro i bianconeri. Canestrelli e Caracciolo sono la coppia di centrali difensivi. Sugli esterni vanno Barbieri ed Esteves. I due mediani sono Marin e Piccinini. Alle spalle di Moreo, unico centravanti ci sono D’Alessandro Arena e Lisandro Tramoni. Valoti e Veloso partono un po’ a sorpresa dalla panchina.

IL PRIMO TEMPO. Inizio di studio da parte delle due squadre. Nerazzurri in maglia gialla, Ternana in rosso verde. Pisa con qualche sbavatura di troppo nei primi minuti. Da una rischioso retropassaggio di Piccinini, il rientrante Marin è costretto al fallo su Raimondo lanciato a rete: giallo inevitabile. La punizione dei locali però non ha esito. Il Pisa cerca di portarsi in avanti con un bel traversone di Arena sventato da Sorensen. Dalla parte opposta ci pensa Caracciolo a chiudere in spaccata su traversone di Diakite in anticipo su Raimondo. Poco dopo giallo anche per Piccinini. Pisa pericoloso con Arena fermato però da Bonacina per un fallo in attacco. Ternana vicina al gol all’alba del 15’ con il cross da destra di Falletti per la testa di Luperini palla sul fondo. Poco dopo ancora i locali se ne vanno con troppa facilità in contropiede: avelli lungolinea scavalca tutta la difesa nerazzurra e mette in movimento Raimondo il cui sinistro però termina fuori. Il numero nove di Breda però era in offside. Pisa più intraprendente nella seconda parte del primo tempo. Il gol arriva al minuto 23: bella azione da sinistra di Piccinini cross rasoterra in mezzo per Lisandro Tramoni che batte con il sinistro e trova la deviazione di testa di Lucchesi che devia il pallone alle spalle di Iannarilli: 1-0 per il Pisa. La Ternana subisce il contraccolpo psicologico del gol subito. Ha l’occasione di far male ai padroni di casa con due ripartenze ma in entrambi i casi è errata la misura dei passaggi. Diakite ferma con le cattive Lisandro Tramoni. Il Pisa però è in pieno controllo del match. Anzi i nerazzurri vanno vicini al raddoppio: cross da sinistra del solito Lisandro Tramoni per la testa di Moreo con palla che fa la barba al palo con Iannarilli che sembra però in controllo. I nerazzurri gestiscono però molto bene nell’ultima parte di prima frazione chiudendo all’attacco al Liberati. Ci prova anche Barbieri dalla grande distanza: palla alta sopra la traversa. Due minuti di recupero. Si va al riposo con il Pisa in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa subito dentro Nagy per Piccinini. E’ la Ternana a trovare subito il pareggio: Casasola serve Raimondo il quale calcia respinta sulla quale arriva Sorensen con il sinistro la palla colpisce Luperini a terra e si insacca: 1-1. Partenza della seconda frazione choc per il Pisa che subisce subito il pari locale. La Ternana prende coraggio assieme al suo pubblico che incita i ragazzi di mister Breda. Il Pisa però torna avanti al minuto 55: Moreo colpisce la traversa dal limite sulla ribattuta si avventa Canestrelli che mette in porta: 2-1. Ma dalla revisione al Var il numero cinque nerazzurro è pizzicato in offside. Il Pisa però insiste. Moreo ci prova su invito di Tramoni: palla a lato. Traversone di Esteves dalla sinistra costringe Iannarilli al miracolo in corner. Piccola parentesi della Ternana con occasione per Casasola respinta con i piedi da Nicolas. I nerazzurri continuano ad attaccare: azione avvolgente del Pisa. Sponda di Canestrelli per il tiro di Moreo palla che colpisce il palo con palla che termina in corner. Aquilani richiama D’Alessandro ed Esteves ed inserisce Masucci e Hermannsson. Nella Ternana dentro Corrado e Marginean a far fiato a Labojko e Celli. Nicolas è provvidenziale nel respingere un destro di DiStefano che aveva vinto un contrasto alla bandierina con Barbieri. Il Pisa non placa il suo attacco alla porta della Ternana. Dentro anche Valoti per Tramoni autore del gol del vantaggio. Poco dopo splendida azione sulla sinistra di Arena, traversone rasoterra per Valoti, Iannarilli respinge con i piedi e Moreo non trova la coordinazione giusta e calcia fuori: incredibile. Negli ultimi scampoli di partita c’è spazio anche per Torregrossa che rileva Arena. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Bonacina. Il Pisa rischia di una doppia conclusione di Lucchesi: respinta la prima, bloccata la seconda da Nicolas. Il Pisa risponde con un cross da destra di Barbieri bloccata da Iannarilli. Finisce 1-1 dopo cinque minuti di recupero al Liberati.

TERNANA – PISA 1-1

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Lucchesi; Casasola (61’ Favasuli) Luperini (61’ Pyyhtia), Labojko (68’ Marginean) Celli (68’ Corrado); Falletti (78’ Dionisi) Raimondo, Distefano. A disp. Brazão, Novelli, Mantovani, Capuano, Travaglini, Garau, Della Salandra. All. Roberto Breda.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves (67’ Hermannsson); Marin, Piccinini (46’ Nagy) Arena (89’ Torregrossa) D’Alessandro (67’ Masucci) L.Tramoni (78’ Valoti); Moreo. A disp. Loria, Leverbe, De Vitis, Muguel Veloso, Touré, Vignato, Gliozzi. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Bonacina della sezione di Bergamo

RETI: 23’ aut. Lucchesi (P); 47’ Luperini (T)

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone Angoli 4-10. Ammoniti Marin (P), Piccinini (P), Arena (P), Falletti (T), Labojko (T), Casasola (T), Diakite (T). Rec pt 2’, st 5’.

