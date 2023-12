Alberto Aquilani: “Meritavamo di portare a casa i tre punti”

Scritto da admin• 5:31 pm• Pisa SC

TERNI – Le parole di Alberto Aquilani nel post gara del Liberati di Terni.

di Antonio Tognoli

“C’è rammarico per il risultato in una gara dove c’erano tutti i presupposti per vincere. In questi mesi è successo di tutto e di più. Mi dispiace tanto non aver vinto oggi. Difficile trovare un giocatore che non ha fatto bene, ripeto è mancato solo il gol della vittoria”. Aquilani parla dei singoli: “Arena è un ragazzo in cui credo fortemente, rientrava dopo molto tempo, ha fatto molto bene. I Tifosi sono un valore aggiunto per noi, spero di ritrovarli numerosi come sempre alla ripresa del campionato. Per noi sono molto importanti”.

