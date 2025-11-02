Written by Novembre 2, 2025 10:19 am Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Il Pisa cerca di allungare la striscia positiva all’Olimpico Grande Torino

Le probabili formazioni al “Grande Torino” fischio d’inizio ore 15

TORINO – Dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti contro Verona, Milan e Lazio il Pisa Sporting cerca di allungare la striscia positiva all’Olimpico Grande Torino contro i granata di mister Baroni che dopo un inizio stentato stanno crescendo giornata dopo giornata.

di Antonio Tognoli

L’obiettivo per i nerazzurri è fare più punti possibili da qui alla sosta che arriverà la prossima settimana dopo la sfida contro la Cremonese. Mister Alberto Gilardino presumibilmente ricorrerà al turn-over. Davanti a Semper ci saranno capitan Caracciolo e Canestrelli. Ballottaggio Bonfanti-Calabresi per completare la linea difensiva. Sulle fasce conferma per Tourè a destra, mentre sulla sinistra potrebbe toccare questa volta a Leris sostituire Cuadrado. Sulla linea mediana spazio ad Aebischer e Marin. In attacco spazio a Nzola con il ballottaggio tra Moreo e Meister.

In casa Toro Baroni dovrà rinunciare a Israel, Nkounkou, Aboukhlal, Savva e Schuurs. Tra i pali spazio a Paleari fresco di rinnovo di contratto, che ha superato Israel nelle gerarchie di Baroni. Davanti al portiere granata agiranno Maripan al centro, Coco e Tameze (che si gioca un posto con Ismajli) esterni di difesa. Centrocampo a cinque, sulle fasce spazio a Pedersen a destra e Lazaro a sinistra. Sulla linea mediana ci sarà Kris Asllani, centrocampista albanese che da anni vive a Buti in provincia di Pisa, con ai suoi lati Casadei e Vlasic. In attacco spazio ad Adams e Simeone, sogno proibito nerazzurro dell’estate scorsa.

La trasferta naturalmente nel settore ospiti sarà vietata ai tifosi nerazzurri in virtù delle decisione prese dall’Osservatorio del Viminale dopo i fatti prima della gara tra Pisa e Verona.

TORINO-PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 61 Tameze, 13 Maripan; 23 Coco; 16 Pedersen, 22 Casadei, 32 Asllani, 10 Vlasic, 20 Lazaro; 19 Adams, 18 Simeone. A disp. 71 Popa, 99 Sivieri, 44 Ismajli, 21 Dembelè, 5 Masina, 34 Biraghi, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 66 Ginetis, 91 Zapata, 92 Njie, 26 Ngonge. All. Marco Baroni

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 7 Leris; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas Andrade, 22 Scuffet, 19 Albiol, 44 Denoon, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 3 Angori, 11 Cuadrado, 8 Hojholt, 21 Vural, 36 Piccinini, 10 Tramoni, 16 Buffon, 9 Meister, 99 Lorran. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco (Ass. Berti-Colarossi). Quarto uomo: Allegretta. VAR Camplone AVAR Sozza.

