Il Partito Democratico della provincia di Pisa: ‘Soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali’

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PD provinciale di Pisa

“Il Partito Democratico della Provincia di Pisa esprime grande soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali, con la lista “Centrosinistra per la Provincia di Pisa” che ha ottenuto la maggioranza nel Consiglio Provinciale, eleggendo 7 consiglieri contro i 5 del centrodestra. La lista ha ricevuto 244 voti (49.365 voti ponderati), superando i 186 voti (38.100 voti ponderati) della compagine di centrodestra. I consiglieri eletti sono Cristina Bibolotti, Arianna Buti, Simone Giglioli, Graziano Pacini, Matteo Puccioni, Maria Scognamiglio e Linda Vanni. L’affluenza alle urne è stata dell’80,29%, un incremento significativo rispetto alle elezioni del 2021. Questo risultato conferma la fiducia del territorio nelle politiche del centrosinistra. Il Presidente Massimiliano Angori ha dichiarato che il risultato rappresenta una nuova energia per lavorare per il bene della provincia. Anche il segretario provinciale Sabatino ha ribadito l’impegno a rendere l’ente più vicino ai bisogni dei cittadini e delle comunità. Il Partito Democratico si impegnerà a affrontare le sfide del territorio, mirando a uno sviluppo sostenibile e inclusivo.“, conclude la nota stampa.

