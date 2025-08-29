Il nuovo arrivato. Calvin Stengs, fantasia al potere e velocità tra le linee

Written by Antonio Tognoli• 5:25 pm• Pisa SC

Gilardino può schierarlo in più ruoli: vediamo quali

PISA. – Calvin Stengs è stato ufficializzato nelle ultime ore dal Pisa. Come annunciato da mister Alberto Gilardino farà parte dei convocati per la gara contro la Roma di sabato.



di Antonio Tognoli



Un gran colpo di mercato per il Pisa. Il giocatore arrivato dal Feyenoord può giocare come uno dei due trequartisti nel 3-4-2-1, dietro la punta, preferibilmente a destra per poter rientrare sul piede sinistro e calciare. Qui sfrutterebbe la sua capacità di creare superiorità numerica e di servire assist.

Non solo, Stengs potrebbe fungere come esterno offensivo destro nel 4-2-3-1, può agire largo a destra, rientrando verso il centro per concludere o rifinire il gioco ed è perfetto per combinare con la punta centrale e con un terzino che spinge molto sulla fascia sfruttando la grande vena di Tourè e Angori.

Stengs può agire anche da seconda punta mobile ed in alcune situazioni può giocare accanto all’attaccante, creando un duo dinamico, sfruttando la sua creatività tra le linee.

Può essere molto funzionale al gioco di Alberto Gilardino anche senza pala con la pressione che il tecnico chiede alla squadra e in occasione di ripartenze rapide. Stengs è molto abile nel pressing offensivo e nel recupero palla immediato Qualità negli ultimi metri: Il Pisa ha bisogno di fantasia e visione tra centrocampo e attacco, doti che Stengs possiede.

CURIOSITÀ. In Eredivisie, Stengs ha collezionato 119 presenze, 22 gol e 32 assist complessivi. In carriera: 221 match, 36 gol, 48 assist, il rendimento con il Feyenoord: 61 presenze, 9 gol, 19 assist. Niente male, il Pisa lo aspetta!

Last modified: Agosto 29, 2025