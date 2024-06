“Il Mondo e gli Altri Animali”: coinvolte 50 scuole nelle province di Pisa e Livorno

Scritto da admin• 1:15 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Nell’anno scolastico appena concluso, circa 50 scuole primarie e secondarie delle province di Pisa e Livorno hanno partecipato al progetto “Il Mondo e gli Altri Animali” dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Questo progetto multidisciplinare ha coinvolto 140 classi, formando circa 100 docenti e coinvolgendo quasi 2800 alunni.

In particolare, hanno partecipato istituti come Fucini, Fra Domenico da Peccioli, M. L. King di Calcinaia – Fornacette, Carducci di Santa Maria a Monte, il liceo artistico Russoli, il liceo Carducci e l’Ipsia Pacinotti di Pontedera.

Il progetto, attivo da quasi 10 anni, mira a fornire strumenti di conoscenza per ampliare la visione del mondo attraverso la mediazione degli animali, promuovendo un approccio globale ai temi della salute, biologia, ambiente, alimentazione, educazione ed etica, in linea con il concetto di “One Health” dell’OMS.

Il progetto si articola in sette moduli didattici: Lettura di due libri didattici, Santuario Pelagos, Fauna selvatica, Introduzione al kayak, Filiere animali, Animali d’affezione e “Junior”: il cane in classe. Le attività in classe sono supportate da istituzioni pubbliche, associazioni e privati.

Last modified: Giugno 29, 2024