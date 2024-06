Il Progetto Edicola della Legalità è realtà in Piazza Martiri della Libertà

Scritto da admin• 1:23 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – “Un sogno che diviene realtà”, questa è la corretta sintesi di quanto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 28 giugno 2024 presso Piazza Martiri della Libertà a Pisa, dove prende avvio il progetto promosso dalla “Associazione Nicola Ciardelli Onlus”, aggiudicataria del bando per la gestione della “Edicola della legalità” posta in loco ed eretta quale simbolo della lotta contro la criminalità organizzata e che, pertanto, da oggi in avanti sarà destinata a divenire il luogo di iniziative socio culturali attraverso una coprogettazione portata avanti, oltre che dalla citata Associazione, anche altre realtà cittadine, ivi comprese l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna ed il Provveditorato agli Studi.



di Giovanni Manenti

La cerimonia – accompagnata dagli interventi musicali dell”Orchestra dell’Università di Pisa diretta dal Maestro Manfred Giampietro e del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno – è stata aperta dall’intervento dell’Avv. Federica Ciardelli, Presidente della riferita Associazione intitolata al fratello Nicola caduto in missione a Nassiriya, la quale ha ricordato la genesi della citata edicola, nonché quali siano i progetti umanitari attualmente in corso da parte dell’Associazione da lei presieduta e quindi illustrare a grandi linee quella che si augura sia l’attività dell’edicola della legalità, ovvero un punto d’incontro soprattutto per i giovani per sviluppare e sensibilizzare sul rispetto delle regole di comportamento civile e combattere la criminalità organizzata.

Il microfono è quindi passato al giornalista de “La Nazione” Gabriele Masiero, che con la consueta competenza e professionalità, ha invitato a rivolgere un saluto istituzionali, fra gli altri, al Sindaco di Pisa Michele Conti, alla Consigliere Provincia di Pisa Maria AntoniettaScognamiglio, all’Asseddore alla Legalità del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, al Sostituto Procuratore della Repubblica Miriam Pamela Romano, al Vice Questore di Pisa Gianluca Cariola ed al Prof. Marco Macchiadell’Università di Pisa, con delega ai rapporti con il territorio, cui sono seguiti gli interventi di Gian Guido Grassi e dell’Arch. Silvia Lucchesini, i quali hanno collaborato all’allestimento dell’edicola.

Si è quindi passati al “piatto forte”, costituito dal contributo sul tema della lotta alla criminalità organizzata fornito da Maurizio Pascucci, Responsabile Nazionale dei beni confiscati per la Fondazione Antonino Caponnetto, e da Valentina Pagliai, in rappresentanza della Fondazione “Robert F. Kennedy Human Rights” di Firenze, che hanno tracciato un quadro della situazione pregressa ed attuale nel nostro Paese riguardo a tale tematica e su come, specie le nuove generazioni, devono approcciarsi per difendere la legalità e quindi creare le premesse per un mondo migliore.



Ovviamente soddisfatta dell’evento l‘Avv. Federica Ciardelli che ha sottolineato: “Posso affermare che un sogno si sia trasformato in realtà, in quanto si è felicemente conclusa la prima fase di coprogettazione che ha portato alla realizzazione di questa struttura che rappresenta pertanto il simbolo della legalità e del riscatto sul territorio, e che ha visto l’aggiudicazione della gestione del relativo spazio all’Associazione “Nicola Ciardelli Onlus”, da me rappresentata.

E da oggi pertanto si apre“, conclude l’Avv. Ciardelli, “la seconda fase, altrettanto importante, che riguarda la programmazione della gestione degli eventi che dovranno rendere viva e vitale l’edicola, in ordine alla quale abbiamo pensato ad un’apertura settimanale, avendo realizzato una piccola Biblioteca con possibilità per i cittadini di consultare libri in loc così come averli in prestito, ancorché l’idea sia, ovviamente, quella di far vivere quanto più possibile lo spazio grazie al supporto di tutte le realtà istituzionali ed associative che costituiscono la rete impegnata nella “Giornata della Solidarietà”, ritenendo pertanto che una rete di collaborazioni importante, costruita in tanti anni di impegno debba essere valorizzata, ragion per cui questo è il luogo in cui la stessa può e deve avvenire“.

Parimenti felice di come proceda la valorizzazione di Piazza Martiri della Libertà è anche l’Assessore alla legalità Giovanna Bonanno, la quale così commenta: “Questo luogo è già stato eletto a simbolo della legalità da parte della nostra Amministrazione allorché, nel marzo 2019, venne piantumato l’albero della legalità in memoria di Giuseppe Tallarita e delle altre vittime di mafia, per poi nel 2023 inaugurare l’edicola della legalità, facendo sì che questa Piazza divenisse altresì il simbolo della memoria, per non dimenticare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita lottando contro la criminalità organizzata, ragion per cui con il progetto promosso dall’Associazione “Nicola Ciardelli Onlus”, si potrà concretamente promuovere e diffondere quelli che sono i valori di giustizia, legalità, rispetto e civile convivenza. Si tratta di un progetto, conclude l’Assessore, che deve necessariamente partire dai giovani, dai ragazzi e dagli studenti coinvolgendo il più possibile le Scuole proprio per far comprendere loro, sin da piccoli, quelli che sono i valori di giustizia e legalità, tematica in merito alla quale abbiamo,sottoscritto, assieme all’Associazione presieduta dall’Avv. Federica Ciardelli, un protocollo con le varie Istituzioni, quali la Prefettura, l’Università e la Scuola Sant’Anna al fine di addivenire ad un sempre maggior coinvolgimento delle nuove generazioni”.

Last modified: Giugno 29, 2024