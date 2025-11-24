Il Mobilieri Ponsacco non arresta la sua corsa in testa al girone B del campionato di Promozione Toscana. Il Lajatico ne fa 10 all’Atletico Pisa

Pisa — Fra venerdì 21 novembre e domenica 23 novembre si sono disputati tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XIII giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Progresso vs Tuttocuoio 1957: P. Mezzadri Majani (23′ pt), A. Calabrese (Rig.) (47′ pt) 2-1 A. Ingegneri (4′ pt); MVP: Antonio Calabrese (Progresso)
Eccellenza, girone A
XIII giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Fratres Perignano 2019 vs San Giuliano: M. Giordani (12′ pt), M. Giordani (14′ pt), G. Lupi (2′ st), M. Remorini (17′ st) 4-2 M. Bacci (43′ pt), N. Cornacchia (6′ st); MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
- Cenaia 1969 vs Sestese Calcio: 0-1 L. Manganiello (1′ st); MVP: Leonardo Manganiello (Sestese Calcio)
Promozione, girone A
XI giornata
- Urbino Taccola vs Luco; posticipata a mercoledì 26 novembre dalle 14:30
Promozione, girone B
XI giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Cuoiopelli vs Castiglioncello: 0-0
- Colli Marittimi vs Invictasauro: 0-2 D. Giovannucci (35′ pt), D. Giovannucci (26′ st); MVP: Daniele Giovannucci (Invictasauro)
- Mobilieri Ponsacco vs Orbetello: E. Puccini (5′ pt), A. Rigirozzo (13′ st), L. Sciapi (49′ st) 3-2 N. Cristini (12′ st), L. Ranucci (30′ st); MVP: Lorenzo Sciapi (Mobilieri Ponsacco)
- San Miniato Basso Calcio vs Massa Valpiana: 0-3 F. Filippi (36′ pt), M. Durante (44′ pt), K. Catalano (46′ st); MVP: Francesco Filippi (Massa Valpiana)
- Sancascianese Calcio vs Saline: T. Magnelli (19′ pt), S. Frosecchi (49′ st) 2-1 L. Fabbri (43′ st); MVP: Tommaso Magnelli (Sancascianese Calcio)
Prima Categoria, girone A
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Piazza 55 vs Calci 2016: J. Bonaldi, D. Rocchiccioli, P. Galletti 3-0; MVP: Davide Rocchiccioli (Piazza 55)
- Migliarino Vecchiano vs Corsagna: A. Chelotti, M. Balestri 2-3 A. Pazzaglia, N. Barsanti, O. Giusti; MVP: Niccolò Barsanti (Corsagna)
Prima Categoria, girone B
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Atletico Spedalino vs Fornacette Casarosa: 0-0; MVP: Alessio Cola (Atletico Spedalino)
- Bellaria Cappuccini vs Stella Rossa: C. Bullari (Rig.), Autorete 2-0; MVP: Claudio Bullari (Bellaria Cappuccini)
- Marginone 2000 vs San Miniato: T. Stobbia 1-1 A. Faraoni (Rig.); MVP: Michael Nazzaro (Marginone 2000)
- Staffoli vs Maliseti Seano: X. Kapidani (1′ pt), M. Fejzaj, F. Filieri, F. Filieri 4-0; MVP: Filippo Filieri (Staffoli)
Prima Categoria, girone D
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Vada vs Atletico Etruria: Y. Thiam 1-3 D. Bertolini, L. Lici, D. Bertolini; MVP: Davide Bertolini (Atletico Etruria)
- Acciaiolo Calcio vs Donoratico: D. Filippelli 1-0; MVP: Davide Filippelli (Acciaiolo Calcio)
- Pomarance vs Forcoli Valdera 1921: A. Piletti, M. Fondelli, A. Piletti 3-0; MVP: Alessandro Piletti (Pomarance)
- Rosignano Solvay 1922 vs Pecciolese: N. Faraoni (29′ pt), A. Montagnani (35′ pt) 2-1 N. Cardini; MVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay)
- Capannoli San Bartolomeo vs Ponsacco 1920: G. Migliarini 1-0; MVP: Gianluca Migliarini (Capannoli San Bartolomeo)
- Geotermica vs Monterotondo: F. Nassi, F. Nassi 2-0; MVP: Francesco Nassi (Geotermica)
- Selvatelle vs Portuali Sorgenti: F. Cacciapuoti 1-2 A. Cozzi, H. Arjan; MVP: Alain Cozzi (Portuali Sorgenti)
Seconda Categoria, girone G
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Atletico Cascina vs Pisa Ovest: A. Ventavoli, A. Ventavoli 2-2 L. Beligni, G. Merlotto (Rig.); MVP: Alessandro Ventavoli (Atletico Cascina)
- Pontasserchio vs Sanromanese Valdarno: D. Baldacci 1-2 A. Khazen (30′ pt), M. Ambrosio (44′ st); MVP: Matthias Ambrosio (Sanromanese Valdarno)
- Crespina Calcio vs Ponte a Cappiano: G. Lombardi, A. Moretti 2-2 P. Lenti, Y. Bucchioni; MVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
- La Corte vs San Prospero Navacchio: M. Gennaro (12′ pt) 1-0; MVP: Matteo Gennaro (La Corte)
- Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte: A. Ercole (22′ pt), A. Becherucci (30′ pt), A. Ercole (43′ pt) 3-2 A. Salvatore (5′ st), M. Sbranti (44′ st); MVP: Alessandro Ercole (Castelfranco Calcio)
- Aurora Montaione vs Sextum Bientina: S. Ciampolini, T. Cioni, F. Romagnoli 3-0; MVP: Samuele Ciampolini (Aurora Montaione)
- Capanne Calcio 1989 vs Tirrenia: 0-0; MVP: Mattia Mencari (Tirrenia)
- Corazzano vs Porta a Lucca: E. Freschi (31′ pt), E. Freschi (41′ pt), M. Buhne (6′ st) 3-0; MVP: Emanuele Freschi (Corazzano)
Seconda Categoria, girone H
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Castelnuovo Val di Cecina vs Campese 1969: R. Bilei (14′ pt) 1-1 N. Regano; MVP: Niccolò Regano (Campese 1969)
- Salivoli Calcio vs Terricciola 1975: M. Giacomini (Rig.) 1-1 M. Ciardelli; MVP: Marco Ciardelli (Terricciola 1975)
- Volterrana 2016 vs Academy Livorno Calcio: T. Mezzetti, M. Marianelli, L. Callai, K. Doda 4-4 D. Marcellino, D. Marcellino, D. Marcellino, M. Adragna; MVP: Domenico Marcellino (Academy Livorno Calcio)
Terza Categoria, Pisa – girone A
VIII giornata
Sabato 22 novembre
dalle 14:30
- Antonio Bellani vs Legoli 1994: 0-1 C. Salvadori (47′ st); MVP: Cristiano Salvadori (Legoli 1994)
- Golena d’Arno vs Nuova Popolare CEP: G. Giannini (5′ pt), L. Paolicchi (12′ pt), L. Paolicchi (Rig.) (16′ pt) 3-1 A. Maresca (43′ pt); MVP: Leonardo Paolicchi (Golena d’Arno)
dalle 18:30
- Marinese 1925 vs Amatori Saline: L. Balleri, D. Pettenon (Rig.) 2-1 F. Oldoli; MVP: Luca Balleri (Marinese 1925)
dalle 15:45
- Sporting Volterra vs Ponteginori 1929: 1-3 S. Rosato (Rig.), S. Rosato, A. Sangiorgi; MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929)
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Lajatico vs Atletico Pisa: A. Bouragba, D. Filippi, D. Tarrini, D. Filippi, A. Bouragba, E. Fiumicelli, A. Bouragba, D. Tarrini, A. Bouragba, A. Bouragba 10-0; MVP: Abdelkrim Bouragba (Lajatico)
- Filettole Calcio vs Scintilla 1945: A. Felice, L. Dapelo 2-3 P. Pingitore, A. Gioli, M. Bensi; MVP: Alessio Gioli (Scintilla 1945)
- San Frediano Calcio vs Fabbrica Calcio 2024: 0-1 M. Salonicchi; MVP: Michele Salonicchi (Fabbrica Calcio 2024)
Riposa
- Montefoscoli Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone B
VIII giornata
Venerdì 21 novembre dalle 21
- Castel del Bosco vs Gavena Giovani: M. Vannucci, K. Kerciku 2-1 L. Bartoli; MVP: Alessandro Romano (Castel del Bosco)
Sabato 22 novembre
dalle 14:30
- Zambra San Vico vs La Fornace: G. Lazzerini, L. Beggi, F. Cerrai 3-0; MVP: Filippo Cerrai (Zambra San Vico)
- Cerretti FC vs Santacroce Calcio: 0-3 M. Benedetti, J. Habumuremyi, C. Paja (Rig.); MVP: Jean Kabetsire Habumuremyi (Santacroce Calcio)
- Atletico Le Melorie vs Via di Corte: M. Guelfi, F. Volpi, G. Festa 3-0; MVP: Matteo Guelfi (Atletico Le Melorie)
- La Borra vs Stella Azzurra: M. Tozzi 1-1 M. Allia (Rig.); MVP: Matteo Allia (Stella Azzurra)
dalle 17:30
- Ponte a Elsa 2005 vs Treggiaia: 0-2 F. Paparo, G. Meini; MVP: Fabio Paparo (Treggiaia)
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Monteserra vs Giovani Fucecchio 2000: L. Petrognani (15′ st), V. Nasi (Rig.) (48′ st) 2-2 F. Pozzolini (14′ pt), F. Cerri (30′ pt); MVP: Lorenzo Petrognani (Monteserra)
- Perignano vs Marciana 2.0: M. Ciolli (35′ pt), F. Ricciardi (20′ st) 2-1 A. Cardini (6′ pt); MVP: Francesco Ricciardi (Perignano)
riposa
- Città di Montopoli
Terza Categoria, Livorno – girone unico
VIII giornata
Domenica 23 novembre
dalle 14:30
- Sasso Pisano vs Suvereto Calcio 2020: H. Rexhepi, M. Bani 2-3 G. Cinquemani, A. Di Sacco, A. Di Sacco; MVP: Alessio Di Sacco (Suvereto Calcio 2020)
dalle 15
- Carli Salviano vs Monteverdi 2006: 0-3 L. Catola, G. Cioli, L. Catola; MVP: Luca Catola (Monteverdi 2006)
Terza Categoria, Lucca – girone B
VIII giornata
Sabato 22 novembre dalle 15:30
- Montagna Seravezzina vs Pappiana: 0-0; MVP: Giacomo Bettini (Pappiana)
