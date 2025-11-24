Written by Novembre 24, 2025 3:36 pm San Giuliano Terme, Attualità, Attualità, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Colpo da 21mila euro a San Giuliano Terme con un “5” al SuperEnalotto

SAN GIULIANO TERME- La Toscana festeggia grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 21 novembre, come riportato da Agipronews, è stato centrato un “5” da 21.481,34 euro a San Giuliano Terme (Pisa), presso l’Edicola di via Provinciale Calcesana 438 C.

L’ultimo “6”, del valore di 35,4 milioni di euro, è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 novembre, raggiunge 82,6 milioni di euro.

