Colpo da 21mila euro a San Giuliano Terme con un “5” al SuperEnalotto

SAN GIULIANO TERME- La Toscana festeggia grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 21 novembre, come riportato da Agipronews, è stato centrato un “5” da 21.481,34 euro a San Giuliano Terme (Pisa), presso l’Edicola di via Provinciale Calcesana 438 C.
L’ultimo “6”, del valore di 35,4 milioni di euro, è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 novembre, raggiunge 82,6 milioni di euro.Last modified: Novembre 24, 2025