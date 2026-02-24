Pisa – Bologna, tutte le info sui biglietti

Written by admin• 3:19 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Bologna, in programma lunedì 2 marzo 2026 alla Cetilar® Arena (ore 18.30) e valida per la 27° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 23 febbraio 2026 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Per decisione delle Autorità competenti tale settore non sarà disponibile; i residenti nella Provincia di Bologna non potranno acquistare tagliandi in nessun settore dello stadio

Apertura prevendita on line. Lunedì 23 febbraio 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Questi i prezzi

Curva Nord

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 15.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 105.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio.

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

