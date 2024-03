Il Marzo delle Donne: il programma degli eventi a Pisa l’8 Marzo

Scritto da admin• 6:04 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Il Comune di Pisa, assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le pari opportunità ha organizzato il cartellone di iniziative “Marzo delle donne”. Per tutto il mese sono in programma un ricco cartellone di appuntamenti in città.

Per la giornata dell’8 marzo in Comune è organizzata la distribuzione della mimosa e l’augurio alle dipendenti (sala Baleari Palazzo Gambacorti, ore 10.00). A seguire la visita alle detenute e dipendenti della casa circondariale Don Bosco (ore 13.30).

Nel pomeriggio tavola rotonda “Donne che ispirano il cambiamento” a cura del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Pisa/Rotary club di Pisa (Lanteri Cinema Caffè, Via S. Michele degli Scalzi 46, ore 14.00/19.00), con la proiezione del documentario “Geeta”. Mentre al Museo della grafica (Lungarno Galilei, ore 16.00, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: boxoffice.maryland@gmail.com) lettura scenica di “Maryland” di Lucy Kirkwood, “What fresh hell do you need. Before you are as angry as we are? Un coro di Furie contemporanee per gridare “basta” alla violenza contro le donne”, a cura dell’Università di Pisa.

Infine, alle ore 18.00 in Logge dei Banchi la illuminazione di giallo del frontone e la distribuzione di mimose alle donne della con sottofondo musicale a cura di Cinzia Facenza.

Il programma degli altri appuntamenti su www.comune.pisa.it

Last modified: Marzo 7, 2024