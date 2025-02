Il Lions Club sostiene la ricerca al teatro Verdi

Written by Antonio Tognoli• 9:53 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Ieri sera, 19 febbraio, il Teatro Verdi di Pisa ha ospitato un evento speciale organizzato dal Lions Club Pisa Certosa, sotto la guida del suo presidente Stefano Sabadini, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Stella Maris e l’Associazione Nazionale Tumori.

Il Lions Club Pisa Certosa, noto per il suo costante impegno nel sociale, ha dato vita a un’iniziativa di grande valore, dimostrando ancora una volta la propria dedizione alla comunità. Stefano Sabadini ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, che uniscono intrattenimento e solidarietà per sostenere cause meritevoli.

Protagonista della serata è stato l’artista Gigi Vigliani, noto cantante, imitatore ed entertainer, che ha saputo coinvolgere il pubblico con il suo talento e la sua simpatia. Lo spettacolo “diffidate dalle imitazioni” ha regalato momenti di grande divertimento, con un’alternanza di esibizioni musicali, imitazioni e sketch che hanno conquistato gli spettatori.

L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, grazie alla partecipazione entusiasta del pubblico, che ha apprezzato non solo l’intrattenimento, ma anche il nobile scopo della serata. L’evento, infatti, è stato pensato per sostenere due importanti realtà impegnate nel sociale: la Fondazione Stella Maris, punto di riferimento per la neuropsichiatria infantile, e l’Associazione Nazionale Tumori, che offre assistenza ai pazienti oncologici.

L’organizzazione ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della serata, sottolineando l’importanza di iniziative che uniscono cultura, spettacolo e solidarietà. Un appuntamento che ha dimostrato ancora una volta il valore della comunità e della generosità.

Last modified: Febbraio 20, 2025