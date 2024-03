Il Lenergy Pisa vestirà Gems

Scritto da admin• 11:13 am• Pisa, Sport/Altro

PISA – Nuovo sponsor tecnico per il Lenergy Pisa BS, che per i prossimi tre anni si è legato a Linea Oro Sport, azienda titolare del marchio Gems.



La collaborazione abbraccerà l’intera gamma di

fornitura di abbigliamento dell’attività sportiva sulla sabbia, dalla prima squadra al settore

giovanile, passando per l’esperienza internazionale dell’Euro Winners Cup, massima competizione continentale per club di beach soccer, alla quale la società nerazzurra ha confermato la partecipazione per il terzo anno consecutivo.



Alla presenza del presidente Alessandro Donati, del responsabile marketing Enrico Santini e del rappresentante Gems Pietro Aucello, la conferenza di presentazione si è svolta presso il negozio di abbigliamento sportivo GaMa Sport di Pietrasanta. Già rivenditore Gems e nuovo partner del Lenergy Pisa BS, il punto vendita di Gabriele Ulivi e Massimo Callegaro opererà in qualità di supporto alla fornitura di abbigliamento con servizi di personalizzazione, oltre a rappresentare il primo riferimento di un progetto di merchandising che la società si sta impegnando ad avviare.

Last modified: Marzo 27, 2024