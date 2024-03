Il Lenergy Pisa parteciperà alla prossima Euro Winners Cup a Nazaré

Scritto da admin• 11:53 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – In casa Lenergy Pisa Beach Soccer si lavora ormai da mesi alla programmazione della stagione di calcio sulla spiaggia. Già ufficializzati lo staff tecnico e buona parte della prima squadra, si registrano ancora novità in vista dell’attività sportiva.



Per il terzo anno consecutivo la società presieduta da Alessandro Donati parteciperà infatti all’Euro Winners Cup, la massima

competizione europea per club in programma questa estate nella nota località balneare di Nazaré, in Portogallo. Grazie al podio conquistato nella scorsa stagione di Serie Aon, infatti, il Lenergy Pisa tornerà a giocare tra le grandi d’Europa da vicecampione in carica, per portare ancora in alto i colori nerazzurri.

