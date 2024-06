Il Lenergy Pisa BS batte il Catania (7-4) nella seconda sfida di campionato

Scritto da admin• 11:14 pm• Pisa, Sport

Nell’ultimo match domenica 2 giugno sempre a Viareggio nerazzurri in campo alle ore 16

PISA – Successo per il Lenergy Pisa BS, che dopo la vittoria a tavolino sul FVG BS vince e convince contro il Catania FC dei tanti ex. Finisce 7-4 per I nerazzurra in una gara superlativa dei ragazzi di Marrucci.



La partita esplode sin dai primi minuti, quando la rete di Hulk segue quella di Randis, dopodiché Barsotti risponde prima al vantaggio di Eudin e poi a quello di Del Duca, con il primo tempo chiuso avanti dai nerazzurri grazie al centro di Ott all’ultimo minuto di gioco.

Nel secondo tempo la doppietta di Simone Marinai allunga le distanze, mentre nell’ultima frazione di gara le reti di Eudin e Hulk non mutano la sostanza di un bel 4-7 in favore della squadra di Matteo Marrucci.

Domenica 2 giugno al via l’ultima giornata della tappa di Viareggio, in cui capitan Stefano Marinai e compagni incroceranno la Roma BS alle ore 16: con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.

Last modified: Giugno 1, 2024