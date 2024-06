La ciliegia di Lari protagonista della 66° edizione della sagra. E arriva anche il marchio IGP

Scritto da admin• 11:17 pm• Casciana Terme Lari, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME LARI – Dopo cinque anni di attesa, la famosa ciliegia di Lari ha ottenuto il marchio IGP, riconoscimento dell’Unione Europea per prodotti con qualità legata all’origine geografica.



Questo segna un traguardo per i produttori, garantendo qualità e provenienza ai consumatori. La stagione attuale è la prima con il marchio IGP e si prevede un aumento del raccolto del 20% rispetto agli anni precedenti. Coldiretti Toscana sottolinea che gli ettari coltivati tra Lari e Casciana Terme sono circa 60-65, con una produzione annua di circa 200-250 quintali in annate ottimali.

Attualmente, otto aziende agricole possono utilizzare il marchio, che sarà apposto sulle confezioni dall’anno prossimo. La ciliegia di Lari è la sedicesima IGP della Toscana e affronta il rischio di falsificazioni. Coldiretti consiglia di verificare il marchio IGP o acquistare direttamente dai produttori per assicurarsi l’autenticità del prodotto.

Le ciliegie di Lari, apprezzate per il loro sapore dolce, possiedono anche benefici per la salute, come proprietà antinvecchiamento grazie ai flavonoidi, effetto antidolorifico simile all’aspirina, e nutrienti come vitamine A, C, B, minerali e melatonina, che favorisce il sonno. Coldiretti Toscana promuove l’acquisto diretto dai produttori locali e offre ulteriori informazioni sui suoi canali social e sito web.

