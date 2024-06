Dal vostro online surfer di fiducia

Scritto da Leonardo Miraglia• 7:36 pm• Pisa, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Facendo online surfing mi sono imbattuto svariate volte in pagine bellissime, cariche di informazioni e di profonda godibilità.

Spesso, ai nostri giorni, la rete è utilizzata in modo decisamente superficiale e talvolta improprio.

di Leonardo Miraglia

Sicuramente in rete si recuperano informazioni di ogni genere e fra queste bisogna prestare attenzione al non inciampare nelle fake news che sono talvolta ordite in un modo talmente perfetto da rendere quasi impossibile il loro reale discernimento.

Ma la rete è un mare vastissimo, dove surfare può essere gradevolissimo oltre che pericoloso e per evitare di cadere dalla nostra tavola basta rimanere nei bacini confortevoli creati da istituzioni e gruppi autorevoli.

Vorrei farvi da guida in questo mare magnum, senza pretendere di essere l’unico faro disponibile ma presentandomi soltanto come un surfista accorto e curioso che potrebbe trasferirvi informazioni valide per rendere la vostra visita nel mare della rete più interessante e anche più sicura.

La prima onda che prenderemo per fare le nostre evoluzioni surfistiche in piena sicurezza è quella che fa parte del bacino del museo delle navi antiche di Pisa.

Fate un giro sul sito https://www.navidipisa.it/ e entrate nella pagina degli eventi, troverete un tour virtuale del museo attivo fino alla fine di quest’anno.

Vi suggerisco di provare il virtual tour in 3D perché è assolutamente imperdibile, se non avete la possibilità di andare di persona a visitare il museo questa è un’ottima alternativa.

Alla prossima onda.

Last modified: Giugno 1, 2024