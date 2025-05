Il Giro d’Italia torna a Pisa: mostra “Storie pisane del Giro d’Italia” a Palazzo Blu

Written by admin• 1:27 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Pisa si prepara a vivere un emozionante ritorno del Giro d’Italia, a distanza di 45 anni dall’ultima volta. Il 20 maggio 2025, la città della Torre Pendente ospiterà una tappa a cronometro della storica manifestazione ciclistica, un evento sportivo che richiama milioni di appassionati.

In occasione di questo importante appuntamento, Palazzo Blu accoglie la mostra “Storie pisane del Giro d’Italia”, curata da Renzo Castelli. La mostra, che sarà aperta al pubblico dal 16 al 25 maggio 2025, presenta una selezione di immagini storiche tratte dagli archivi fotografici Allegrini e Frassi della Fondazione Pisa. Con ingresso libero, la mostra propone una quarantina di scatti che raccontano il legame storico tra la città e la corsa ciclistica, in un omaggio al ritorno del Giro a Pisa.

Il Giro d’Italia ha fatto la sua prima tappa a Pisa nel 1925, esattamente un secolo fa, quando i ciclisti attraversarono il viale delle Piagge e furono accolti da una folla entusiasta. Un episodio curioso segnò quel primo passaggio: un falegname di Ponsacco, appassionato di ciclismo, si fece passare per vincitore, ma fu smascherato poco dopo e multato. L’ultima volta che il Giro arrivò in città fu nel 1980, quando la cronometro Pontedera-Pisa regalò l’immagine iconica dei ciclisti in corsa sullo sfondo della Torre Pendente.

In totale, il Giro d’Italia ha fatto tappa a Pisa per sette volte, l’ultima delle quali nel 1980. Ogni passaggio è stato non solo una sfida sportiva, ma anche una vera e propria festa per la città, che ha sempre accolto con entusiasmo la carovana rosa.

Le fotografie in mostra sono scatti leggendari, realizzati da Guido Allegrini e Luciano Frassi, due grandi fotoreporter che hanno testimoniato con il loro obiettivo i momenti più emozionanti di quelle edizioni del Giro. Le immagini raccontano le gesta dei ciclisti, l’accoglienza della città e l’entusiasmo dei pisani, immortalando un pezzo di storia sportiva e culturale della città.

La mostra “Storie pisane del Giro d’Italia” è un’occasione imperdibile per rivivere la magia di uno degli eventi più amati e seguiti nel mondo del ciclismo, in un contesto storico unico come quello di Palazzo Blu.

Last modified: Maggio 16, 2025