Il giovane Mirko Mori prosegue al Lenergy Pisa Bs

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Ancora novità in casa Lenergy Pisa BS, che conferma il giovane Mirko Mori.



Tra le file nerazzurre l’esterno classe 2002 Mori ha compiuto un percorso di maturazione

cominciato nella squadra under 20 e arrivato in Serie A, passando per l’argento al memorial

“Matteo Valenti” 2022 e la Supercoppa Italiana 2023.



Queste le parole di Mori: “Ho vissuto la scorsa stagione con grandissima emozione, ero il più

giovane ed è stato un orgoglio aver fatto di una squadra arrivata a giocarsi l’Europa. Questa

conferma mi porterà ancora a migliorare, perché non si smette mai di imparare, soprattutto alla

mia età. Avere l’opportunità di confrontarsi con giocatori di un certo livello è motivo di crescita

ogni giorno e sicuramente avrò l’occasione di imparare tanto anche quest’anno. Spero di trovare ancora più spazio e ottenere altri risultati di spessore”.

Last modified: Febbraio 20, 2024