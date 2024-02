Accademia AT: diciannove aspiranti autisti in aula

Scritto da admin• 10:37 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – C’è la ex baby-sitter che su consiglio del marito sta provando finalmente ad avere un lavoro stabile e il cuoco che dopo 12 anni di contratti stagionali adesso, grazie al passa parola degli amici, cerca una soluzione fuori dalla precarietà di lavoro e di vita. C’è l’ex operaia nella pelletteria e chi s’è ritrovato senza lavoro dopo 20 anni in un negozio di alimentari che ha chiuso.



Il giovane che ha fatto vari “lavoretti” (bagnino, steward, promoter) e la guardia giurata spinto da amici che già lavorano in “at”. La dipendente a termine del grande e noto magazzino di mobili svedese (“paga buona ma senza garanzie sul futuro”) e l’ex corriere espresso che ha fatto domanda grazie alla moglie che aveva sentito in radio l’annuncio di Autolinee Toscane. Ma c’è anche l’operaio della conceria con una mai sopita passione per la guida che ha trovato (“sui social”) l’occasione per trasformarla in un lavoro.

Sono tante e varie le storie degli alunni che a Pontedera PI, presso la sede del Consorzio Autoscuole Riunite, hanno iniziato le lezioni in aula per la seconda classe di Accademia Nord, il progetto di Autolinee Toscane per la formazione in house di autisti da inserire in organico e sopperire così alla carenza di personale alla guida.

La nuova classe conta 19 partecipanti, 5 donne e 14 uomini e 3 di loro sono under 29 (un ragazzo di 23 è la matricola del gruppo). L’età dei partecipanti varia fra i 23 e i 52 anni e arrivano dai bacini del Dipartimento Nord: 10 partecipanti dalla provincia di Livorno (1 dall’Isola d’Elba), 6 dalla provincia di Pisa e 3 dalla provincia di Lucca.

Si tratta della seconda classe attivata nel Dipartimento Nord. La precedente classe aveva formato, l’anno scorso, 15 nuovi autisti, 11 uomini e 4 donne, con un solo under 29, e una età compresa fra i 31 e i 56 anni.

Dopo la firma del contratto di assunzione, i partecipanti hanno iniziato la formazione propedeutica al conseguimento delle patenti necessarie, ovvero D e CQC (Carta Qualificazione del Conducente, obbligatoria per chi esercita il Tpl), con costi completamente a carico di “at”: per un privato si tratta di circa 4 mila euro. Tra costi di formazione in aula, rilascio patenti, visite mediche e costi organizzativi interni, “at” sostiene investe su ciascuna risorsa circa 12-16 mila euro.

“Il bilancio di Accademia continua a crescere e non si ferma– spiega il Direttore delle Risorse Umane di Autolinee Toscane, Alessandro Stocchi – con questa nuova classe per il Dipartimento Nord, proseguiamo l’impegno a offrire formazione per una occupazione stabile e di qualità in Toscana. Da quando è partita la nostra gestione del TPL in Toscana, novembre 2021, come Autolinee Toscane abbiamo già formato e assunto oltre 400 nuovi autisti attraverso 20 classi di Accademia. Nel 2024 ne sono previste altre 11. È una strada che abbiamo imboccato con convinzione perché crediamo che il trasporto pubblico abbia sempre più bisogno di professionisti preparati e quindi capaci di svolgere un ruolo di servizio civico a favore delle nostre comunità”.

Accademia è uno dei vari modi con cui Autolinee Toscane rafforza i propri organici. Ovviamente, chi è già in possesso dei titoli di guida per la conduzione di mezzi per il trasporto delle persone, può presentare la propria candidatura ad Autolinee Toscane, indipendentemente dal percorso di Accademia. Il canale di selezione del personale (https://careers.at-bus.it/it) tradizionale resta sempre attivo.

Infatti, la campagna di “at” per reclutare nuovi conducenti non si ferma. Ecco nel dettaglio le tre tipologie a cui si rivolge Autolinee Toscane e le modalità di invio delle candidature attraverso il portale online (https://careers.at-bus.it/it) creato appositamente per il reclutamento

· Autisti già formati. Riguarda chi è già in possesso delle patenti di categoria superiore (patente D, DE e CQC, ossia la Carta di qualificazione del conducente). In questo caso basta inserire la propria candidatura nel portale online. Si tratta della forma di reclutamento tradizionale, rivolta a quanti sono già formati per questo lavoro o l’hanno già fatto precedentemente.

· Candidati non formati. “Accademia”, la scuola di formazione interna, è rivolta sia agli under 29 sia agli over 29 non in possesso delle patenti specialistiche. Chi è assunto in Accademia compie il percorso formativo, compresa l’acquisizione delle patenti specialistiche, a costo zero. Il canale per inoltrare le candidature è lo stesso per entrambe le categorie Under e Over 29.

Last modified: Febbraio 20, 2024