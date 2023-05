Il Festival della Robotica alla Stazione Leopolda e agli Arsenali Repubblicani laboratori ludici e didattici dal 19 al 21 maggio

Scritto da Antonio Tognoli• 1:37 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Guidare un robot all’interno di un bosco fantastico, imparare la geometria piana grazie e attraverso la robotica ma anche costruire le pedine degli scacchi con una stampante 3d e apprendere l’educazione stradale nonché la raccolta differenziata col robot umanoide NAO.

Tutto questo e molto altro ancora sarà possibile durante i laboratori di robotica educativa – che si svolgeranno all’interno del Festival della Robotica di Pisa – i prossimi 19, 20 e 21 maggio. Nessun limite di età, solo e soltanto voglia di apprendere e conoscere attraverso laboratori didattici, ludici e di stimolazione cognitiva rivolti a bambine e bambini, studentesse e studenti ma anche adulti. Nessuna barriera generazionale infatti per due settori interdisciplinari, quali appunto l’intelligenza artificiale e la robotica, in forte espansione e capaci di coinvolgere sempre più aspetti legati alle attività quotidiane. Ed è proprio per coinvolgere in maniera interattiva, pratica e immediata il grande pubblico – e non solo gli addetti ai lavori – che il Festival della Robotica offrirà, alla Stazione Leopolda e agli Arsenali Repubblicani, tanti (e diversificati) laboratori gratuiti.

Educazione, intrattenimento, conoscere da vicino un robot umanoide ma anche apprezzare l’ arte attraverso tecnologie e sistemi robotici avanzati: questo e molto altro avverrà durante la “tre-giorni” dedicata anche alla robotica educativa (https://roboticafestival.it/laboratori-di-robotica-educativa/)

Andando ancora di più nel dettaglio, il 19, 20 e 21 maggio alla Stazione Leopolda sarà la volta di “Giocare è una cosa seria – Divertirsi assieme tra generazioni diverse giocando con i robot”, laboratorio ludico intergenerazionale di stimolazione cognitiva con i robot Thymio a cura di Paolo Rossetti. (Info e prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-ludico-intergenerazionale-di-stimolazione-cognitiva-con-i-robot-627938499957)

Sempre nei giorni 19-20-21 Maggio, nella Sala Multimediale della Leopolda, largo a “Piccoli robot crescono”, laboratorio creativo a cura de la Mirabilis Teatro societas (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-piccoli-robot-crescono-627944186967) mentre nella sala conferenze sempre della Stazione Leopolda ci saranno i laboratori didattici con il robot umanoide NAO a cura di Gemma Ancillotti e Annunziata Golino, docenti della Scuola Media G. Vanghetti – Istituto Comprensivo Empoli Est. (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-didattico-storytelling-con-il-robot-umanoide-nao-627592795947)

Negli stessi giorni, dalle 14 alle 15, nella sala conferenze della Leopolda ci saranno attività con la stampante 3D e Tinkercad, sempre a cura delle professoresse Ancillotti e Golino, durante le quali verrà descritto il programma di modellazione 3D Tinkercad con i comandi di base e illustrato come realizzare cartine geografiche con Tinkercad. (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-didattico-il-puzzle-dellitalia-con-tinkercad-627923665587)

Solo il 19 e 21 maggio invece Sara Campana dell’Istituto Comprensivo di Volterra guiderà – nella sala prove della Leopolda – le studentesse e gli studenti dai 9 ai 15 anni alle prese con la geometria piana insegnata attraverso i robot.

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-imparare-la-geometria-piana-con-i-robot-627956453657)

Sabato 20 maggio sarà invece la volta del laboratorio di robotica creativa a cura di Andrea Moneta che coinvolgerà tutti – anche adolescenti a partire dai 10 anni – nell’ ideazione e realizzazione di modellini robotici originali attraverso l’assemblaggio di semplici elementi di riuso come viti, bulloni, molle, calamite, fili metallici, lampadine ed altri oggetti di uso comune. (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-di-robotica-creativa-627928740767)

19-20-21 maggio invece, nel salone storico della Leopolda, ci sarà il labirinto robotico (età consigliata 6-14 anni) a cura di Dario Focardi (Teatri della Resistenza) in collaborazione con GREAT Robotics; durante questi laboratori un reagirà a tutti i comandi dei partecipanti che lo potranno accompagnare nei più profondi meandri di una foresta o in una intricata rete di labirinti. (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-labirinto-robotico-630750791597)

Per partecipare ai laboratori (tutti consultabili https://roboticafestival.it/laboratori-di-robotica-educativa/) è necessaria la prenotazione tramite eventbrite.

“Vogliamo offrire al grande pubblico una vasta gamma di attività: – interviene Pericle Salvini, referente robotica educativa – a cominciare da quelle più classiche rivolte alla conoscenza della robotica come il coding e la stampa 3D per poi passare all’utilizzo della robotica quale strumento facilitatore dell’apprendimento e l’insegnamento di materie quali la matematica fino ad arrivare a laboratori capaci di stimolare la creatività, l’immaginazione e il dialogo intergenerazionale. Tutto questo per dimostrare la versatilità della robotica in ambito educativo sempre tenendo ben presente che senza la componente umana sia la robotica che l’AI non hanno valore. Ringrazio per questo tutti gli educatori che parteciperanno al Festival offrendo il loro supporto e la loro professionalità per la buona riuscita dell’evento che auspichiamo possa diventare un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore l’educazione e le nuove tecnologie”.

