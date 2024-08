Il Comune di Pisa lancia la campagna ‘Occhio alle truffe’ per proteggere gli anziani

Scritto da admin• 11:41 am• Pisa, Attualità

PISA – Nei giorni scorsi è stata avviata la nuova campagna di comunicazione “Occhio alle truffe” per prevenire e contrastare le truffe agli anziani.



L’iniziativa è stata realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e in collaborazione con la Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane. Alla presentazione della campagna hanno partecipato Gabriella Porcaro, assessore ai rapporti con il cittadino, Laura Maria Motolese, viceprefetto vicario, Elio Cappellini, comandante della Polizia Municipale, e Chiara De Luca della cooperativa Gruppo Paim, insieme a rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

L’assessore Porcaro ha sottolineato l’importanza della campagna, intitolata “Occhio alle truffe”, evidenziando i dati allarmanti che mostrano come ogni anno si registrino circa 99.000 truffe online, di cui 25.000 a danno degli anziani. La campagna si concentra particolarmente sul periodo estivo, quando molti anziani restano soli, e mira a diffondere consapevolezza sulle truffe più comuni, offrendo consigli pratici e incoraggiando i cittadini a segnalare comportamenti sospetti.

La campagna prevede l’affissione di manifesti in tutta la città, la distribuzione di volantini informativi nei luoghi di aggregazione e la diffusione di messaggi sui canali social del Comune. Inoltre, sono programmati incontri informativi con la popolazione a rischio e uno spettacolo teatrale in vernacolo pisano, intitolato “Occhio alle truffe”, per sensibilizzare ulteriormente il pubblico.

Last modified: Agosto 1, 2024