Il Comune di Pisa celebra la Giornata Internazionale della Donna con iniziative e omaggi alle dipendenti

Written by admin• 1:31 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Questa mattina, in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, si è svolta nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la distribuzione delle mimose e gli auguri alle dipendenti del Comune di Pisa. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alle pari opportunità e ha visto la partecipazione dell’assessore Gabriella Porcaro, che ha personalmente consegnato i ramoscelli di mimosa alle lavoratrici del Comune. L’evento fa parte del programma “Marzo delle donne”, una serie di iniziative dedicate alla celebrazione delle donne.

Subito dopo, l’assessore Porcaro ha visitato le dipendenti comunali in servizio alla Sesta Porta e le detenute e lavoratrici della casa circondariale Don Bosco. Il programma proseguirà nel pomeriggio e includerà altri eventi fino a sabato 10 maggio, con molte iniziative in programma per tutto il mese di marzo. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune di Pisa.

“Come ogni anno, in segno di riconoscenza, abbiamo voluto omaggiare le dipendenti e le amministratrici del Comune di Pisa con la tradizionale consegna del ramoscello di mimosa, simbolo di energia, forza e tenacia della donna,” ha dichiarato l’assessore Gabriella Porcaro. “Per l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune, insieme alla Fondazione Palazzo Blu, offre a tutte le donne la possibilità di visitare gratuitamente le mostre e le collezioni tematiche al museo, per scoprire le figure femminili nell’arte. Inoltre, sono previsti due momenti di visita guidata gratuita, alle 10:30 e alle 16:30. Un gesto simbolico per riconoscere il ruolo delle donne nella cultura e nell’arte.“

“Per il ‘Marzo delle donne’, abbiamo organizzato una serie di iniziative che spaziano dalla medicina di genere alla promozione delle STEM tra le giovani, dalla prevenzione della violenza di genere a eventi culturali e riflessioni. Intitoleremo inoltre tre spazi urbani a tre grandi figure femminili della storia pisana: Cornelia Fabri, prima Normalista laureatasi in matematica nel XX secolo, Graziella Berti, che ha valorizzato le ceramiche pisane, e Vittoria Ronchi Nuti, prima genetista ad affermarsi nel mondo accademico. Invito tutti a partecipare a questi momenti di riflessione, per costruire una Pisa più inclusiva, equa e paritaria.“

Last modified: Marzo 7, 2025