Il Comune di Calci potenzia il servizio Ecomobile: nuove postazioni e orari per una raccolta rifiuti più accessibile

Scritto da admin• 10:02 am• Attualità, Calci

CALCI – A partire da sabato 7 settembre, il Comune di Calci ha deciso di potenziare il servizio dell’Ecomobile, gestito da Geofor, estendendolo anche a Castelmaggiore, Montemagno e La Corte. L’obiettivo è servire un’area più ampia e permettere ai cittadini di conferire diversi tipi di rifiuti senza dover andare al Centro di Raccolta di via del Paduletto.

L’assessora all’ambiente, Valentina Marras, ha spiegato che l’espansione del servizio nelle frazioni alte e più popolose rende il conferimento dei rifiuti più comodo per i cittadini, promuovendo una gestione più responsabile e riducendo la frazione indifferenziata. Questa iniziativa si aggiunge ad altre recenti azioni del Comune, come l’installazione di nuovi cestini nelle aree più frequentate.

L’Ecomobile, un furgone che funziona come un mini Centro di raccolta, raccoglie vari rifiuti come piccoli elettrodomestici, oli vegetali, lampade, vernici, toner, pile, farmaci scaduti e vecchi indumenti. Ogni primo, terzo e quinto sabato del mese, l’Ecomobile sarà presente in specifiche località di Castelmaggiore, Montemagno e La Corte, mentre il secondo e quarto sabato manterrà le postazioni originarie. Per maggiori dettagli sui materiali conferibili e gli orari, si invita a visitare il sito di Geofor.

Last modified: Settembre 3, 2024