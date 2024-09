Costituita la cabina di regia per “Horse Green Experience – Giubileo 2025”: un evento internazionale per promuovere turismo e economia rurale in Toscana

Scritto da admin• 10:12 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – È stata ufficialmente costituita la Cabina di Regia per supportare e gestire l’evento internazionale “Horse Green Experience – Giubileo 2025”, l’equiraduno dell’Anno Santo.



La riunione si è tenuta il 2 settembre presso la sede di Pisa della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra diversi settori, amministrazioni locali e regionali, e la rete d’impresa Final Furlong, per promuovere il turismo slow e l’economia rurale della Toscana.

L’evento, inserito nel calendario ufficiale del Giubileo 2025 e sostenuto dal Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano, vedrà il raduno di amazzoni e cavalieri il 22 aprile presso l’Ippodromo di Pisa e il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con tratte provenienti da diverse città europee. Dopo la benedizione presso la Basilica di San Piero a Grado, il viaggio proseguirà lungo la Via Francigena tosco-laziale fino a Roma, con l’arrivo previsto il 14 maggio 2025 e l’accoglienza in Piazza San Pietro.

Il programma dettagliato delle tappe sarà ufficializzato a novembre durante Fieracavalli Verona, con la partecipazione dei tre ministeri coinvolti e i partner dell’iniziativa.

