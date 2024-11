Il Collegio di Garanzia dà ragione al Pisa: respinto il ricorso del Cittadella

Written by Antonio Tognoli• 6:31 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato ragione al Pisa, chiudendo definitivamente il “caso Desogus” e confermando la vittoria a tavolino per 3-0 dei nerazzurri contro il Cittadella.



Il 27 agosto scorso, durante la partita tra Pisa e Cittadella, la distinta presentata dal club veneto conteneva un errore: il giocatore Jacopo Desogus, presente in panchina e poi entrato in campo nel secondo tempo, non risultava inserito nella lista consegnata agli arbitri. La gara si era conclusa con il punteggio di 1-1 e, inizialmente, il giudice sportivo della Serie B aveva deciso di convalidare il risultato del campo, penalizzando il Cittadella solo con un’ammenda per l’irregolarità.

Di fronte a questa decisione, il Pisa aveva presentato ricorso alla Corte di Appello della FIGC, che il 25 settembre aveva ribaltato il verdetto, assegnando ai toscani la vittoria a tavolino per 3-0. Il Cittadella, a sua volta, si era appellato al Collegio di Garanzia del CONI, chiedendo di ripristinare l’1-1 ottenuto sul campo. Tuttavia, la sentenza appena pronunciata ha confermato la decisione della Corte di Appello, lasciando invariata la vittoria del Pisa. Grazie a questo verdetto, i nerazzurri restano in piena corsa in campionato, appaiati allo Spezia e subito dietro la capolista Sassuolo, con una classifica che rimane immutata rispetto all’ultimo turno disputato.

