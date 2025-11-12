Idrissa Touré: “La fascia destra la miglior soluzione per me. Grazie a Inzaghi e Gilardino che mi hanno migliorato”

Written by admin• 4:24 pm• Pisa SC

PISA – E’ stato l’eroe della prima vittoria stagionale del Pisa in Serie A, ovvero Idrissa Touré, il protagonista del “Media Day” di mercoledì 12 novembre 2025 presso la Sala Stampa della “Cetilar Arena”, queste le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria di venerdì. “Già alla vigilia della gara Mister Gilardino mi aveva pronosticato che avrei segnato, una convinzione che è sempre più maturata nella mia mente nel corso della partita, specialmente durante l’intervallo, così che essendo finalmente arrivata la rete che ha consentito alla squadra di conquistare la sua prima vittoria stagionale, nonché il mio primo centro nella Massima Divisione, tale circostanza mi ha reso felicissimo per i compagni e per i tifosi, avendo anche ricevuto successivamente i complimenti da parte dell’ex Direttore Chiellini, con cui sono sempre in contatto, e che devo ringraziare per avermi portato in Italia e quindi al Pisa“.

l’intesa con Nzola. “E’ vero che con Nzola la nostra intesa può e deve migliorare, soprattutto nel momento in cui ci lanciamo entrambi sui cross che provengono dalle fasce e su questo stiamo lavorando, in parte è dipeso anche da me contro la Cremonese che avrei dovuto chiamare la palla in un paio di occasioni, essendo scontato che Nzola, da attaccante, ha nelle sue corde il volersi proiettare sul passaggio per deviare il pallone verso la porta avversaria“.

i suoi ricordi degli anni in maglia nerazzurra. “I miei primi ricordi di questo quadriennio al Pisa sono legati ad un inizio molto promettente nella prima stagione, per poi avere un calo nel girone di ritorno in cui in alcune occasioni sono anche partito dalla panchina, una situazione alla quale non ero abituato, per poi essere stato limitato nelle due successive stagioni da infortuni e dalle decisioni di mister Aquilani, mentre con Mister Inzaghi un giorno in allenamento mi chiese di provare a spostarmi sulla fascia destra, un’idea alla quale mi sono reso subito disponibile e che ha successivamente dimostrato essere la migliore soluzione per le mie caratteristiche che mi permette di svolgere un ruolo a me congeniale ricoprendo entrambe le fasi difensive ed offensive“.

Il rapporto con Mister Gilardino. “Con il nuovo tecnico il rapporto è ottimale, in quanto mi ha consentito di migliorare in alcuni frangenti, grazie ai suoi consigli su come comportarsi in certe situazioni di gioco all’interno della partita facendo capire, non solo a me ma a tutta la squadra, quanto siano importanti i dettagli ed i particolari in determinate circostanze, che poi sono quelli che possono decidere l’esito dell’incontro“.

I suoi obiettivi stagionali. “Da un punto di vista professionale è per me già una grande soddisfazione essere riuscito a debuttare in Serie A, una sensazione che ho provato sin dall’esordio a Bergamo alla prima giornata, sperando di riuscire a confermare, se non migliorare, la quota di 6 reti messe a segno nello scorso campionato e poter così contribuire al mantenimento di una categoria dove giocano tantissimi Campioni, Modric su tutti, non pensando assolutamente, al momento, ad una possibile convocazione nella Nazionale tedesca, mentre per quanto concerne la Guinea, avendo il doppio passaporto, ho già avuto qualche contatto, ma per adesso ho soprasseduto”

Il Touré uomo. “In questi quattro anni a Pisa sono migliorato molto non solo dal punto di vista professionale ma anche umano, avendo formato una famiglia con la nascita di un figlio al quale cerco di dedicare il maggior tempo che ho a disposizione, dovendo altresì ringraziare sotto questo aspetto la città di Pisa dove sono stato accolto molto bene, nonché i tifosi che mi hanno sempre sostenuto anche nei momenti meno facili“:

Il rapporto con la religione. “Confermo quanto sia per me importante il rapporto con la religione che mi è stata insegnata dalla mia famiglia, il che mi aiuta tantissimo, soprattutto nel superare i momenti di eventuale difficoltà, e sotto questo profilo mi preme rivolgere un particolare ringraziamento alla Società che è sempre al mio fianco nel periodo del Ramadan consentendomi il rispetto dei dettami del Corano e mettendo a mia disposizione un nutrizionista per limitare l’impatto sulla condizione fisica che lo stesso può comportare“.

