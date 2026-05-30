I segreti della bandiera europea: il libro ‘Dodici stelle’ di Michele Fiaschi fa tappa alla Domus Mazziniana di Pisa

Written by Redazione• 6:00 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 4 giugno, alla Domus Mazziniana, la presentazione dell’ultimo lavoro dell’esperto di araldica organizzata dal Movimento federalista europeo di Pisa in collaborazione con Gfe e altre realtà europeiste



PISA – La bandiera blu con le dodici stelle dorate è parte del nostro panorama quotidiano, ma qual è la sua vera storia? Quali simboli, curiosità e speranze si nascondono dietro l’emblema dell’unità continentale? Se ne parlerà a Pisa giovedì 4 giugno, alle ore 17:30 alla Domus Mazziniana (con ingresso da via d’Azeglio 14), in occasione della presentazione del nuovo saggio del giornalista e scrittore Michele Fiaschi, intitolato “Dodici Stelle – Storia, curiosità, attualità e prospettive della bandiera europea”.

Il volume, che vanta la prefazione della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, esce in un momento fortemente simbolico: quest’anno ricorrono infatti il 70° anniversario dell’adozione del vessillo e il 40° della sua ufficializzazione da parte dell’Unione Europea. Fiaschi, che unisce alla professione giornalistica una profonda competenza come esperto di araldica civica e cerimoniale pubblico, accompagna il lettore in un viaggio affascinante attraverso l’evoluzione di questo simbolo di pace e coesione.

All’incontro pisano interverrà un tavolo di relatori di grande rilievo nel panorama del federalismo e degli studi europei: Roberto Castaldi (Segretario generale MFE e direttore CesUE), Marcello Ralli (Presidente della Fondazione Next Generation EuroPa) e lo stesso Pietro Finelli (Direttore della Domus Mazziniana e Presidente MFE Pisa). Modera Caterina Giacometti della Gioventù Federalista Europea (GFE) di Pisa. Introdurrà l’iniziativa Andrea Bianchi del comitato per la Federazione europea FE 9-5.

“In un momento storico delicato come quello attuale – dicono Pietro Finelli e Valentina Ghelardi, rispettivamente presidente e segretaria della sezione MFE di Pisa -, riscoprire le radici e il significato profondo dei nostri simboli comunitari non è un semplice esercizio di memoria, ma un passo fondamentale per guardare al futuro. La bandiera europea ci ricorda da dove siamo partiti e verso quale unione, sempre più stretta, democratica e solidale, dobbiamo continuare a camminare insieme. Eventi come questo sono linfa vitale per coltivare una vera cittadinanza attiva e consapevole“.

L’iniziativa, organizzata da MFE Pisa in collaborazione con GFE Pisa e Domus Mazziniana, vede la partecipazione del comitato per la Federazione europea FE 9-5, Fondazione Next Generation EuroPa, l’Associazione mazziniana italiana, Focus Europe, il Centro studi sull’Unione europea e la global governance (CesUE).

Last modified: Maggio 30, 2026