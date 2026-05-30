Fauglia. Parco eolico da 93 MW. Froli chiede chiarezza, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini

Written by Redazione• 6:58 pm• Fauglia, Pisa, Politica

FAUGLIA – La Lista Civica Froli per Fauglia ha presentato un’interrogazione consiliare rivolta al Sindaco per fare piena luce sul progetto del nuovo parco eolico da 93 MW che interessa i territori di Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce.

Il progetto, composto da tredici aerogeneratori di grande potenza e dalle relative opere di connessione, rappresenta uno degli interventi energetici più rilevanti degli ultimi anni per il territorio e potrebbe avere importanti ulteriori ricadute sul paesaggio, sull’ambiente, sulle attività agricole, sul turismo e sulla qualità della vita delle comunità coinvolte.

«Non siamo di fronte a una questione ordinaria – spiega il consigliere comunale Riccardo Froli – ma a un progetto che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni e dei cittadini. Per questo riteniamo indispensabile conoscere con precisione lo stato del procedimento, le valutazioni dell’Amministrazione e le iniziative che intende intraprendere, in pieno spirito collaborativo per il bene delle nostre colline e dal nostro Comune in particolare già troppo penalizzato dai progetti Bess ».

L’interrogazione nasce anche dalle numerose domande emerse tra i residenti nelle ultime settimane e dalla necessità di comprendere quale sia l’autorità attualmente competente a seguire l’iter autorizzativo. Secondo alcune informazioni circolate sul territorio, infatti, il procedimento potrebbe essere passato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Regione Toscana, circostanza che richiede una conferma ufficiale.

La Lista Civica Froli per Fauglia ritiene che un tema di tale portata non possa essere affrontato senza un adeguato percorso di informazione pubblica e senza un confronto aperto con la cittadinanza. L’esperienza maturata negli ultimi mesi su altri progetti energetici ha evidenziato come i cittadini chiedano maggiore trasparenza, accesso alle informazioni e possibilità di partecipare alle decisioni che incidono sul futuro del territorio.

Per questo motivo l’interrogazione chiede all’Amministrazione comunale di chiarire se siano già stati avviati contatti con gli altri Comuni coinvolti, se esista un coordinamento istituzionale in corso e se siano previste assemblee pubbliche, incontri informativi o tavoli di confronto con la popolazione.

Particolare attenzione viene inoltre posta sulla necessità di rendere disponibile tutta la documentazione relativa al progetto attraverso il sito istituzionale del Comune, così da garantire a cittadini, associazioni e operatori economici la possibilità di approfondire i contenuti dell’intervento e formulare eventuali osservazioni.

«La transizione energetica è una sfida importante e necessaria – sottolinea Froli – ma proprio per questo deve essere accompagnata da processi trasparenti, partecipati e rispettosi delle caratteristiche dei territori interessati. Le comunità locali devono poter conoscere, comprendere e valutare gli effetti di opere così significative prima che vengano assunte decisioni definitive ed essere anche compatibile con le bellezze naturali del nostro territorio».

Attraverso l’interrogazione, Froli chiede infine che il Consiglio Comunale venga costantemente aggiornato sugli sviluppi della pratica e che tutte le informazioni rilevanti siano condivise tempestivamente con i consiglieri e con la cittadinanza.

L’obiettivo non è alimentare contrapposizioni ideologiche, ma garantire che ogni scelta venga affrontata con serietà, competenza e piena consapevolezza delle conseguenze che potrebbe avere sul futuro del territorio e delle generazioni che lo abiteranno.

Last modified: Maggio 30, 2026