I residenti di Via Carducci a Ghezzano ringraziano Mazzarri: “Solo la segnaletica non può bastare. Occorrono interventi efficaci e maggiore sicurezza da parte del Comune”

Written by Redazione• 1:44 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Un anno di attesa senza risposte concrete. I residenti di Via Carducci a Ghezzano che ringraziano la Consigliera Civica Elisabetta Mazzarri “per l’impegno profuso ed insistono nel chiedere interventi veri, non ritocchi superficiali“.

I residenti ricordano “che l’esposto formale è stato presentato nel mese di maggio 2026 presso la Stazione dei Carabinieri di San Giuliano Terme, mentre l’ incontro avvenuto tra i rappresentanti del comitato La Fontina alcuni residenti, i rappresentanti della struttura sportiva polivalente adiacente con Assessore competente è avvenuto nel mese di Aprile 2025. Da allora è trascorso un anno intero senza che siano stati adottati interventi strutturali in grado di migliorare realmente la sicurezza della strada. Nel frattempo, i cittadini hanno continuato a segnalare criticità gravi e quotidiane, che mettono a rischio pedoni, ciclisti, motociclisti e residenti“.



La Consigliera comunale Elisabetta Mazzarri ha raccolto queste istanze e ha presentato un’interrogazione ufficiale, dimostrando attenzione e disponibilità. I residenti “la ringraziano sinceramente per l’impegno e per aver dato voce a un problema ignorato per troppo tempo. Tuttavia, gli abitanti sottolineano che non possono accontentarsi di qualche striscia bianca ridipinta alla rotatoria. La velocità dei veicoli continua esattamente come prima, perché non è stato fatto nulla per ridurla e non viene effettuato alcun controllo. I residenti chiedono che l’Amministrazione comunale risponda a domande semplici e verificabili: Quanti controlli sulla velocità sono stati effettuati in questi anni? I residenti riportano che la risposta è: zero. Quante multe sono state elevate per eccesso di velocità o manovre pericolose? Anche in questo caso: zero. Quanti controlli mirati sono stati svolti dalla Polizia Municipale? I cittadini non hanno mai visto un presidio costante o programmato. Nel frattempo, la strada continua a essere percorsa a velocità elevate, con un limite di 40 km/h che i residenti considerano troppo alto per una via stretta, densamente abitata e con numerosi passi carrabili. Tra le situazioni più gravi, i cittadini segnalano anche il caso di una persona con disabilità residente nella via, che non riesce ad attraversare la strada in sicurezza a causa dell’assenza di attraversamenti protetti e della velocità dei veicoli“.

“Un fatto che rende evidente che la politica deve prevenire, non limitarsi a intervenire dopo che accade qualcosa di grave”, si legge nella nota dei cittadini “I residenti ribadiscono che le criticità sono note da tempo: velocità eccessiva e sorpassi pericolosi; assenza di dissuasori e attraversamenti protetti; segnaletica insufficiente; assenza di pista ciclabile; comportamenti impropri nella rotatoria; totale mancanza di controlli. Per questo chiedono che l’Amministrazione comunale avvii finalmente interventi concreti e non cosmetici, tra cui: riduzione del limite di velocità; installazione di dissuasori fisici e attraversamenti protetti; controlli regolari e programmati della Polizia Municipale; rafforzamento della segnaletica e moderazione del traffico. I residenti confermano la propria disponibilità a collaborare, ma chiedono con forza che dopo un anno di attesa si passi finalmente dalle parole ai fatti“, conclude la nota dei redidenti di Via Giosuè Carducci.

Last modified: Luglio 7, 2026